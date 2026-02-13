정시아 183cm 농구선수 子, 연예인 아들 꼬리표에 "부담감 커, 농구로 주목받고파"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정시아가 아들 준우 군의 폭풍 성장 근황을 공개했다.

13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 "'정시아 고등학생이 돼버린 아들과 압구정 데이트♥ "엄마가 몰라서 미안해" 준우의 속마음'"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 올해 고등학교 2학년이 된 준우 군과 정시아가 서울 압구정에서 오붓한 데이트를 즐기는 모습이 담겼다.


어릴 적 이후 처음이라는 둘만의 데이트. 정시아는 "동계 훈련을 열심히 마치고 이런 시간을 갖게 됐다"며 "중학교 1학년 10월에 운동을 시작했는데, 그때 이후로 가족 여행을 한 번도 못 갔다. 단 하루도 쉰 적이 없다. 벌써 4년이 됐다"고 남다른 감회를 전했다.

제작진이 "농구할 때 언제가 가장 힘드냐"고 묻자, 준우 군은 "연습한 만큼 경기에서 안 나올 때, 경기가 잘 안 풀릴 때 제 자신에게 짜증이 나고 화가 난다"고 의연하게 답했다.

이에 정시아는 "농구 코트가 작은 세상 같다. 결국 상대와의 싸움이 아니라 자기 자신과의 싸움 아니겠냐"며 "엄마, 아빠는 좋은 대학을 꼭 가야 한다고 생각하지 않는다. 물론 가면 좋겠지만, 스스로 아쉬움이 덜 남도록 최선을 다하고 후회 없이 했으면 좋겠다"고 따뜻하게 응원했다.

또 준우 군은 "언제가 가장 행복하냐"는 질문에 "잠자리에 들 때"라고 답했다. 그는 "하루 일과를 마치고 '이제 좀 쉬어야겠다', '오늘 하루 뿌듯했다'는 생각이 들 때 행복하다"고 덧붙였다.


정시아가 "요즘은 어떤 점이 힘드냐"고 묻자, 준우 군은 잠시 망설이다 "엄마, 아빠에 대한 부담감도 있는 것 같다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "엄마, 아빠가 연예인이지 않냐. 연예인 아들로 주목을 받는다. 농구로 주목받은 적은 없다"고 고백했다.

그러면서도 "힘들다기보다는, 내가 더 열심히 해서 농구로 주목받아야겠다는 생각이 든다"고 덧붙여 뭉클함을 안겼다.

한편 정시아는 배우 백윤식 아들인 백도빈과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 아들 준우 군은 프로농구 선수를 목표로 활동 중이며, 딸 서우 양은 11세에 그림책 작가로 데뷔했으며, 현재 예원예술중학교에 재학 중이다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

