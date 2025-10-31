강한 2번? '악마 2번'이 더 무섭다! → 신민재 처럼 하면 '거포 2…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 전통적인 야구관은 작전 수행 능력이 좋은 2번타자를 선호한다. 현대 야구에서 대세는 '강한 2번타자'다. 강한 타자를 최대한 상위 타순에 놓고 한 타석이라도 더 들어와야 득점 생산성이 증가한다는 이론이다. 하지만 LG 트윈스 신민재 처럼 해준다면 악마 같은 2번타자가 훨씬 까다로워 보인다.
신민재는 1회초 1사 주자 없는 상황에서 문동주를 상대로 좌측에 2루타를 치고 나갔다. 3구째 포크볼을 툭 밀어서 좌익선상에 떨어뜨렸다. 신민재는 후속 김현수의 안타 때 홈까지 파고들었다. 중요한 선취점의 주인공이 됐다.
3회초에는 리드오프 역할도 해냈다. 2회를 무실점으로 정리한 한화의 두 번째 투수 정우주를 괴롭혔다. 신민재가 우전 안타로 공격 활로를 뚫었다. 김현수 문보경의 볼넷이 이어지며 베이스가 꽉 찼다. 오스틴이 삼진을 당했지만 오지환의 우익수 뜬공 때 신민재가 홈을 밟았다.
LG는 9회초에 홍창기의 희생플라이로 1점을 더하면서 우승을 예감했다. 4-1로 앞선 LG는 9회말 마무리투수 유영찬을 투입해 승리를 지켰다.
