'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

기사입력 2025-12-26 06:18


[스포츠조선 정유나 기자] '예비아빠'가 된 여행 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 가족 콘텐츠 전환 여부에 대한 질문에 "여행 유튜브는 계속할 것"이라며 확고한 소신을 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '관종언니'에는 '이지혜에게 처음 밝힌 '곽튜브가 결혼하게 된 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 최근 결혼한 곽튜브가 게스트로 출연했다.

이지혜는 곽튜브에게 "아내분을 어떻게 만나게 됐느냐"고 물었고, 곽튜브는 "소개로 만났다. 중간에 한 번 헤어졌다가 다시 만나게 됐다"고 밝혔다.

이어 곽튜브는 "다시 만났을 때 고백은 내가 했다"며 "아내가 DM으로 먼저 대시했다는 소문이 있는데 사실이 아니다. 내가 다시 만나자고 했다"고 설명했다.


'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없…
이지혜는 "결혼해보니까 어떠냐"고 질문했고, 이에 곽튜브는 "결혼한 지 두 달 조금 넘었는데, 미안한 마음이 너무 크다"고 털어놨다. 이어 그는 "제가 외국을 너무 자주 나가고, 집을 오래 비우는 편이라 아내에게 늘 미안하다"고 고백해 눈길을 끌었다.

이를 들은 이지혜는 "여행 유튜버로서 정체성이 흔들리 수 밖에 없는데, 앞으로 아이들이 나오는 채널로 바꿀 생각이 있는지, 아니면 여행 콘텐츠를 계속할 것인지"를 물었다. 그러자 곽튜브는 "저는 여행 유튜브를 계속할 것 같다"고 망설임 없이 답했다.

이에 이지혜가 "아내가 불만을 가질 수도 있지 않느냐"고 묻자, 곽튜브는 "오히려 불만이 없다는 게 신기하다. 아내가 이해심이 굉장히 깊고, 저보다 훨씬 어른 같다"고 애정을 드러냈다.


한편, 곽튜브는 지난 10월 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 곽튜브의 아내는 현재 임신 7개월로, 내년 3월 출산 예정인 것으로 전해졌다.

