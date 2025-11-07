"지금 대한민국 최고 2루수" LG 육성선수 신화 똑똑히 지켜봤다, 똑같이 키우고 싶은 선수 '둘' 있다

기사입력 2025-11-08 08:44


"지금 대한민국 최고 2루수" LG 육성선수 신화 똑똑히 지켜봤다, 똑같…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. LG 2루수 신민재가 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

[오키나와(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "지금 대한민국 최고 2루수 이야기 나오잖아요."

이호준 NC 다이노스 감독은 LG 트윈스 내야수 신민재가 쓴 육성선수 신화를 바로 옆에서 지켜봤다. LG 타격코치 시절 대주자 또는 대수비 정도로만 기용되던 신민재가 대타로 찾아온 기회를 놓치지 않고 안타를 치고, 선발로 출전해 또 빼어난 성적을 내면서 현재 LG 왕조의 2루수로 자리를 잡았다.

신민재는 인천고를 졸업하고 2015년 두산 베어스 육성선수로 프로 생활을 시작했다. 2018년 겨울 2차 드래프트에서 LG의 선택을 받았고, 2019년 처음 1군에 데뷔해 대주자로 조금씩 경험을 쌓다가 2023년부터 본격적으로 주전 2루수로 기회를 얻기 시작했다. 지난해는 타율 0.297(387타수 115안타)를 기록하며 처음 시즌 100안타를 넘겼고, 올해는 타율 0.313(463타수 145안타)를 기록하며 LG 타선의 핵심으로 자리를 잡았다.

이 감독은 "학교 다닐 때 보면 체격이 작다는 이유로 방망이 세게 치지 말고 짧게 잡고 치라고 한다. 3-유간 쪽으로 밀어서만 치라고. (신)민재가 처음에 딱 그렇게 쳤다. 자꾸 그렇게 치니까 야구가 안 늘었다. 그러다 어느 순간 자기가 준비를 하더라. 내가 코치 2년차 때였던 것 같다. 야간 훈련할 때 방망이가 필요한 친구들 나오라고 했더니 민재가 나오더라. 캠프 끝날 때까지 야간에 나와서 방망이만 치더라. 그러더니 한 방에 기회를 잡더라"고 되돌아봤다.

이어 "원래는 1군에서 대주자로 있었는데, 연습 때부터 컨디션이 엄청 좋은 날이 있었다. 원래는 대주자 나가면 타석 돌아올 때 대타가 준비해서 항상 바뀌는데, 그때 염경엽 감독님께 한번 치게 해보자고 말씀을 드렸다. 지금 밸런스가 너무 좋다고. 그랬더니 좌익수 앞에 딱 안타를 치더라. 염 감독님이 다음 날 선발을 내보자고 하셔서 냈더니 4타수 4안타 치고 한 일주일을 미친 듯이 안타를 때리더라. 내야도 원래 쉽지 않다는 평가를 들었는데, 염 감독님이 오자마자 펑고를 받게 한 뒤에 내야 될 것 같으니 외야 그만 보게 하고 멀티 시키지 말라고 하셨다. 그러고는 2루수만 계속 한 것이다. 지금 대한민국 최고 2루수 이야기가 나오지 않나"라고 덧붙였다.


"지금 대한민국 최고 2루수" LG 육성선수 신화 똑똑히 지켜봤다, 똑같…
이호준 NC 다이노스 감독. 사진제공=NC 다이노스

"지금 대한민국 최고 2루수" LG 육성선수 신화 똑똑히 지켜봤다, 똑같…
1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 1회초 1사 2, 3루 데이비슨의 안타 때 득점한 최정원이 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.1/
신민재 이야기를 꺼낸 이유가 있었다. 이 감독은 최정원을 신민재처럼 키워보고 싶은 마음이 있다. 최정원은 왼손바닥 미세 골절 여파로 이번 일본 오키나와 마무리캠프 명단에서 빠졌다.

이 감독은 "내가 민재가 성장하는 모습을 3년 동안 보면서 (최)정원이하고 흡사한 점이 있어서 우리 정원이도 할 수 있다는 자신감이 생기더라. 정원이가 원래 내야수와 외야수 멀티를 하다가 2루수로 돌렸다. 지금 2루수가 한 4~5명은 된다. 올해는 정원이가 아쉽긴 하다. 오키나와에서 잘 만들어서 내년에 좀 더 중용할 수 있게 해볼까 생각하고 있었다. (박)민우의 체력 부담도 덜어줄 겸 한번 해보자 생각했는데 부상으로 오지 못해서 아쉽다"고 이야기했다.

당장은 어려워졌지만, 최정원을 신민재처럼 키워보려는 마음은 여전히 굳건하다.


이 감독은 "정원이가 내야가 안 된다는 이야기가 있었는데, 올해 2루수로 나가서 하는 것을 보니 잘 움직이고 잘하더라. 송구가 조금 문제긴 하지만, 연차가 쌓이면서 본인도 많이 깨달은 게 있을 것이다. 요령도 생겼을 것이다. 어렸을 때 안 됐다는 이미지가 있어서 사람들이 안 되겠다고 하는 건데, 민재도 연차가 쌓이면서 방법을 알았듯이 정원이도 그럴 수 있을 것"이라고 믿음을 보였다.

오키나와에서 최정원을 위협할 만한 새로운 얼굴이 나타난 게 하나의 변수긴 하다. 2023년 7라운드에 입단한 신성호가 주인공이다. 신성호는 아직 1군 기록은 없지만, 올해 퓨처스리그에서 타율 0.345(110타수 38안타)를 기록했다.

이 감독은 "어린 선수들은 갑자기 확 좋아지는 경우가 있는데, 신성호가 처음에 봤을 때는 아직은 2군 선수에 가깝겠다고 생각했다. 그런데 성장하는 게 막 치고 올라오더라. 여기서 지금 제2의 최정원이다. 미친 것처럼 엄청 열심히 하고 있다. 신성호가 지금 훈련 분위기를 띄우는 그런 역할도 해주고 있다"며 제2의 신민재로 키울 만한 후보가 또 하나 늘어난 것에 만족감을 표현했다.


"지금 대한민국 최고 2루수" LG 육성선수 신화 똑똑히 지켜봤다, 똑같…
NC 다이노스 신성호. 사진제공=NC 다이노스

오키나와(일본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]

2.

67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"

3.

'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

4.

손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"

5.

전현무, 전여친과 커플링 맞춘 과거까지 소환…첫 러닝에 감격 "최고령자가 해내" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 폭로! "수준 이하 경기력" 손흥민, 토트넘 떠나 부활한 이유..."SON 위한 비밀노트 있다"→"필요할 땐 언제든"

2.

"손흥민 등번호 당장 반납해"→"내 뜻대로 되지 않아" SON 7번 얼마나 무거웠나...후계자의 '진심 고백', "매일 최선을 다해 노력하는 중"

3.

토트넘 '오피셜' 공식발표 "레전드 손흥민 못 넘었다"...하지만 연봉은 SON 이상? '케인급 대우' 재계약 약속 완료

4.

"또 히트쳤다" 믿고 보는 일본 국대 유니폼, 2026년 월드컵서 입을 유니폼 '2위' 호평…"수평선 무늬 강렬"

5.

"韓 레전드 손흥민 대체자가 日 이강인?" 토트넘, 亞 마케팅 효과 못 잊었다..."차세대 아시아 슈퍼스타 영입 원해"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 폭로! "수준 이하 경기력" 손흥민, 토트넘 떠나 부활한 이유..."SON 위한 비밀노트 있다"→"필요할 땐 언제든"

2.

"손흥민 등번호 당장 반납해"→"내 뜻대로 되지 않아" SON 7번 얼마나 무거웠나...후계자의 '진심 고백', "매일 최선을 다해 노력하는 중"

3.

토트넘 '오피셜' 공식발표 "레전드 손흥민 못 넘었다"...하지만 연봉은 SON 이상? '케인급 대우' 재계약 약속 완료

4.

"또 히트쳤다" 믿고 보는 일본 국대 유니폼, 2026년 월드컵서 입을 유니폼 '2위' 호평…"수평선 무늬 강렬"

5.

"韓 레전드 손흥민 대체자가 日 이강인?" 토트넘, 亞 마케팅 효과 못 잊었다..."차세대 아시아 슈퍼스타 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.