"KIA에서 너무 못해서 죄송했다" 부끄러움뿐이다…10년 고집 버렸다, 죽을 각오로 오키나와 왔다

최종수정 2025-11-09 03:22

"KIA에서 너무 못해서 죄송했다" 부끄러움뿐이다…10년 고집 버렸다, …
굳은살이 박인 이우성의 손바닥. 오키나와(일본)=김민경 기자

[오키나와(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "KIA에서는 내가 너무 못해서 죄송했다."

NC 다이노스 외야수 이우성(31)은 일본 오키나와 마무리캠프에 참가한 최고령 선수다. 마무리캠프는 보통 1.5군 또는 2군에 있는 젊은 유망주들 위주로 꾸려진다. 다음 시즌을 위한 뎁스를 강화하는 차원에서 보통 훈련이 진행된다.

이우성은 예외다. 내년에도 못하면 유니폼을 벗어야 한다는 각오로 오키나와행 비행기에 몸을 실었다. 절실함의 차이 탓일까. 이우성은 현재 NC 마무리캠프에서 가장 열심히 훈련하는 선수로 꼽힐 정도로 분위기를 주도하고 있다.

7일 오키나와 기노자손 야구장에서 만난 이호준 NC 감독은 "(이)우성이는 올해 경기 수도 적었고, 내년에는 나이가 있기 때문에 확실하게 자리를 잡아야 된다. 쉴 때가 아니다"라면서도 "지금 마무리캠프 동안 가장 좋아진 선수가 우성이"라고 칭찬했다.

타격 훈련을 마친 이우성의 왼손에는 테이프가 칭칭 감겨 있었다. 테이프를 감지 않으면 방망이를 쥘 수 없을 정도기 때문. 이우성뿐만 아니라 현재 오키나와에 있는 모든 NC 선수들이 손에 기본으로 테이핑을 하고 타격 훈련을 하고 있다. 지금 아니면 이렇게 많이 칠 수 있는 시간도 없다.

이우성은 "내가 13년차인데, 이렇게 많이 친 적은 처음이다. 진짜 많이 치니까 좋다. 행복하다. 이렇게까지 치는데 못하면 억울할 것 같다. 마무리캠프에 저연차 선수들이 와서 하는 것은 당연한데, 나처럼 30살이 넘어서 오는 것은 실력이 부족해서라고 생각한다. 애들은 어떤 마음인지 모르겠으나 나는 이렇게까지 했는데 못하면 진짜 화날 것 같다. 원래 화도 잘 안 내는 편인데, 이번에는 못하면 진짜 억울할 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

사실 이우성은 올해 초만 해도 KIA 외야진의 핵심 전력이었다. 이범호 KIA 감독은 이범호를 주전 좌익수로 쓸 구상을 했다. 2023년과 지난해 400타석 이상 들어서면서 각각 타율 0.301, 0.288을 기록했다. 1루수와 외야수가 모두 되고, 일발 장타력도 있어 이 감독은 이우성을 중용했다.

하지만 올해는 힘겨운 시간의 연속이었다. 이우성은 지난해 햄스트링을 다친 여파가 올해 찾아왔다. 1루수에서 외야수로 다시 돌아가는 만큼 겨울에 대비 훈련을 충분히 해둬야 했는데, 햄스트링 부위가 신경 쓰여 관리에 중점을 둔다는 게 결국 준비 부족으로 이어졌다. 외야수가 발이 안 움직여 수비가 흔들리니 타격까지 무너지면서 시즌 내내 악순환이었다. 결국 KIA는 지난 7월 NC와 3대3 트레이드를 진행할 때 이우성을 포함시켰다.


"KIA에서 너무 못해서 죄송했다" 부끄러움뿐이다…10년 고집 버렸다, …
NC 다이노스 이우성(왼쪽)과 이호준 감독. 사진제공=NC 다이노스

"KIA에서 너무 못해서 죄송했다" 부끄러움뿐이다…10년 고집 버렸다, …
NC 다이노스는 이번 오키나와 마무리캠프에서 지옥의 타격 훈련을 진행하고 있다. 사진제공=NC 다이노스

이우성은 이번이 벌써 3번째 트레이드였다. 2018년 두산 베어스에서 NC로, 2019년 NC에서 KIA로, 그리고 올해 다시 KIA에서 NC로 팀을 옮겼다. NC에서만 2번째 기회를 얻는 만큼 이번에는 분명 달라져야 했다.

성적 차이는 분명했다. 이우성은 올해 KIA에서 타율 0.219(155타수 34안타)에 그쳤는데, NC에서는 0.283(145타수 41안타)를 기록했다.

이우성은 이 차이와 관련해 "시즌 말미에 조금 괜찮았다. 와일드카드 결정전 때도 괜찮아서 왜 좋아졌는지 생각하면서 내 루틴을 만들자고 마음을 먹었다. 어떻게 루틴을 만들어야 와일드카드 때처럼 좋은 느낌을 가질까 많이 생각했다. 내가 고집이 있다. 그러다 보니 10년 동안 타격 폼을 잘 바꾸지 않았다. 감독님께서 하체가 많이 올라간다, 조금 찍어 쳐라 이런 피드백을 주셨다. 코치님들께서는 훈련 방법을 알려주셔서 그런 것들을 바꾸니 결과가 괜찮더라"고 했다.

수비 역시 NC 이적 후 꽤 안정감을 찾았다.

이우성은 "감독님께서 수비 못하면 못 나간다고 항상 말하신다. 내가 부족한 것을 너무 잘 알아서 어떻게 하면 수비가 좋아지고 자신감이 생길지 그런 마음가짐으로 여기에 왔다. 내가 지난해는 1루수를 봤는데, 내가 완벽한 1루 수비를 한 것은 아니었다. 그리고 올해 다시 외야수로 갔다. 지난해 허벅지 근육이 찢어졌는데 처음 다쳐보니까 예전처럼 뛰어지지 않더라. 1년 동안 외야수를 안 했기 때문에 내가 더 많은 훈련을 했어야 했는데, 훈련을 못한 내 잘못이었다. 그래서 후회된다. 근육이 찢어지면 통증이 심해서 잔상이 오래 간다고 들었다. 그런데 시점이 NC로 트레이드된 뒤로는 통증이 없어졌다. 그때부터 외야 수비 훈련을 열심히 하고 그러다 보니까 좋았을 때 느낌이 다시 돌아오더라"고 했다.

내년에는 이런 시행착오를 반복하고 싶지 않은 마음이 크다. 이우성은 지금도 자신을 믿고 기회를 줬던 KIA에 미안한 마음이 남아 있다. 그래서 NC에서 더 잘하고 싶은 마음이 크다.

이우성은 "KIA에서 내가 너무 못해서 죄송했다. 점점 도태되고 있었는데, 트레이드가 되면서 다시 한번 기회가 생겼다고 생각한다. 트레이드되면서 이범호 감독님께 정말 부끄러웠다고 말씀을 드렸더니 감독님께서 '지금처럼 네가 부끄럽지 않고 싶으면 가서는 잘했으면 좋겠다'고 하시더라"고 밝혔다.

아내와 아이를 생각해서도 더는 부끄러운 야구를 하고 싶지 않다.

이우성은 "올해 너무 못해서 나 자신에게도 부끄러웠다. 나만 힘들면 상관없는데, 집에 있는 아내가 힘든 게 또 가슴이 아프더라. 그래서 죽을 각오로, 정말 진짜 열심히 반등하고 잘하고 싶은 마음으로 오키나와에 왔다"며 다시 배트를 움켜쥐었다.


"KIA에서 너무 못해서 죄송했다" 부끄러움뿐이다…10년 고집 버렸다, …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 2회초 NC 이우성이 선두타자 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

오키나와(일스본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'비연연예인♥' 김옥빈, 결혼 D-9 웨딩화보 공개..다이아 웨딩링 포착

2.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

3.

정준하 욕먹었는데…진짜 ‘강남역 변우석’ 됐다 “홍보대사 위촉” ('놀뭐')

4.

심형탁 子 하루, 드디어 머리 잘랐다..생애 첫 바가지머리 "너무 예뻐"(슈돌)

5.

유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

사회인 야구팀 상대로 이겼다고 좋아해야 할까...물방망이 타선, 힘 빠진 마무리 '변수 한가득'

2.

3-0 승리 류지현호, 첫 경기부터 숙제 생겼네. 17K 무실점 마운드는 합격, 5안타 3득점 타선이 문제[고척 리뷰]

3.

'배수의 진인가' 충격 미스터리, 115억 받았던 276홈런 거포는 왜 FA 신청을 포기했나

4.

양현종이 다른 팀 유니폼 입은 모습, 상상이나 가능한가...그런데 결국 그는 FA가 됐다

5.

김재환이 미신청 선수라니... FA 승인선수 21명 공시. 외부FA 3명 영입가능[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

사회인 야구팀 상대로 이겼다고 좋아해야 할까...물방망이 타선, 힘 빠진 마무리 '변수 한가득'

2.

3-0 승리 류지현호, 첫 경기부터 숙제 생겼네. 17K 무실점 마운드는 합격, 5안타 3득점 타선이 문제[고척 리뷰]

3.

'배수의 진인가' 충격 미스터리, 115억 받았던 276홈런 거포는 왜 FA 신청을 포기했나

4.

양현종이 다른 팀 유니폼 입은 모습, 상상이나 가능한가...그런데 결국 그는 FA가 됐다

5.

김재환이 미신청 선수라니... FA 승인선수 21명 공시. 외부FA 3명 영입가능[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.