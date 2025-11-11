"가만히 있을수가 없네" 김태형 감독, 직접 배트 잡고 그라운드로…"1군…

"가만히 있을수가 없네" 김태형 감독, 직접 배트 잡고 그라운드로…"1군인데 마무리캠프? 훈련 필요하니까" [미야자키스케치]

사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 김영록 기자] "강해져, 강해져!" "안 지쳐, 안 지쳐!"

새카만 흙 위로 젊은 청춘들이 나뒹굴었다. 새하얀 유니폼이 금새 흙투성이가 됐지만, 선수들은 저마다 거침없이 소리치며 스스로를 격려했다.

10일 일본 미야자키 휴가시의 오쿠라가하마 야구장. 롯데 자이언츠의 마무리캠프가 열리는 현장이다.

롯데 관계자들은 "그라운드가 아주 좋다"고 입을 모았다. 고시엔마냥 탄탄하게 깔린 일본 그라운드 특유의 흑토(黑土)는 탄력이 살아있었다.

이제 땀을 흘리는 일밖에 남지 않았다. 이날 롯데 야수진은 3루 측 파울지역, 3루, 2루, 1루, 1루측 파울지역까지 5개조로 나뉘어 코치들의 열띤 펑고를 받았다.

베테랑 조원우-김민호 코치를 비롯해 유재신-문규현 수비코치, 새롭게 합류한 강석천 수석코치까지 돌아가며 배트를 잡았다. 선수들이 전력질주해서 온몸을 던져도 닿을까말까 한 위치에 연신 날카로운 타구가 향했다. "거기선 달려가면서 잡아야지! 왜 몸을 날리냐!", "빨리 움직여! 한박자 더 빠르게!" 등 날카로운 지적도 잇따랐다. 그런가 하면 "너희가 제일 받기 편한 거 같다! 고마운줄 알아라"라며 달래는 듯한 말투로 매서운 펑고가 이어지기도 했다.


사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠
그중 1루 쪽에 가장 큰 관심이 쏠렸다. 마무리캠프 일정보다 조기에 출국, 츠쿠바대학에서 따로 특별 타격훈련을 소화한 나승엽과 고승민이 번갈아 펑고를 받았기 때문. 특히 포지션이 1루인 만큼 강습타구에 초점이 맞춰졌다. 두 선수는 금새 온몸이 흙으로 얼룩졌다.

1루 파울지역에선 윤동희와 김동혁이 훈련에 임했다. 대체로 마무리캠프는 1군에서의 입지가 좁거나, 혹은 신인 등 1군 무대에 오르지 못한 선수들로 구성된다.


하지만 이번 롯데 마무리캠프는 다르다. 사실상 고참급 선수들과 부상자를 제외한 1군 선수 전원이 참석한 모양새. 정철원 손호영 고승민 나승엽 윤동희 등 1군 주전급 선수들이 여기저기서 나뒹굴었다. 여기에 지바롯데 마무리캠프에 참석중인 전민재 한태양도 오는 17일부터 합류한다. 또 임경완 코치 인솔하에 대만 윈터리그에 파견된 선수단에도 김진욱이 포함됐다.

사실 김태형 감독에게 마무리캠프는 익숙한 자리는 아니다. 두산 베어스 시절 감독 첫해 우승 포함 7년 연속 한국시리즈에 올랐고, 가을야구에 오르지 못한 2022시즌에는 재계약을 하지 않았기 때문.

하지만 롯데 지휘봉을 잡은 이래 벌써 3번째 마무리캠프다. 취임 직후와 지난해에는 이렇게 큰 규모로 치러지지 않았다. 올해는 말 그대로 '작정하고' 준비한 마무리캠프다.


사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠
김태형 감독은 "아쉽긴 내가 가장 아쉽다"며 쓰디쓴 올해의 가을야구 실패를 돌아봤다. 8월초까지 3위를 지키던 롯데는 이후 거짓말같은 추락을 경험하며 7위로 시즌을 마쳤다.

명장의 위명에도 깊은 상흔이 남았다. 3년 계약의 마지막 해인 2026년은 말 그대로 배수진을 치고 임할 예정이다.

"작년엔 너무 어린 선수들만 데리고 왔다. 대표팀 일정도 있고, 부상자도 많았다. (주축 선수들도 많다는 말에)올해도 부상자들 빼고 기본적으로 와야되는 선수들이 온 거다. '지금 멤버면 할 수 있다' 이렇게 생각하면 안된다. 필연적으로 부상자도 나오고, 기대치에 못미치는 선수들이 있으니까."

펑고 모습을 지켜보던 김태형 감독이 갑자기 라커룸으로 사라졌다. 연습복으로 갈아입고 그라운드에 돌아온 그는 "가만히 있을 수가 없네"라며 직접 펑고 배트를 잡았다. 젊은피가 끓어오르는 그라운드의 모습에 자극받은 모양새. 배트를 잡는 김태형 감독을 본 윤동희는 "좋아좋아!"라고 크게 외쳤다.


사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠
잠깐 사이에 수십새의 펑고가 쉴새없이 이어졌다. 이번 마무리캠프 주장을 맡은 김동혁은 그에 걸맞는 살벌한 열정으로 코치진을 기쁘게 했다. 윤동희 역시 긴 다리를 쭉쭉 뻗으며 매서운 펑고를 감당해냈다.

이내 배트를 내려놓은 김태형 감독은 "오랜만에 쳤더니 힘들다. 배트가 손에 안 맞아서 어깨가 아프다"며 웃었다. 이어 "신기하네. 치려는 곳에 미리 가 있는 것 같다"라며 윤동희와 김동혁을 칭찬했다.

탈탈 털린 두 선수는 눈빛만 반짝반짝 빛났다. 펑고가 끝나는 순간 선수들은 일제히 그라운드 곳곳에 널부러져 가쁜 숨만 내쉬었다.

올한해 부진으로 입지가 좁아진 손호영은 내외야를 겸하는 만능 유틸리티로 변신한다. 필요하다면 외야수로의 전향도 고려하고 있다. 퓨처스리그를 초토화시킨 뒤 12월 군복무를 마치고 돌아오는 한동희의 무게감도 크다.


사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠
일말의 희망을 발견한 한 해였다. 전력투구하면 롯데도 할 수 있다는 걸 보여줬다. 선수들에게 동기를 부여해 끌고 가는 사령탑의 힘이 돋보였다.

이를 위해서는 한단계 버티고 올라서는 힘도 필요하다. 거포와 내야 사령관, 불펜을 보강한 파이어볼러 등 롯데의 요소요소를 책임질 선수들이 FA 시장에 나왔다.

김태형 감독은 취임 2년간 'FA 선물'을 받지 못했다. 올해야말로 적기다. 그는 "선수들의 기량을 끌어올리는 게 내 일이고, 구단과는 지금 우리가 필요로 하는 부분에 대해 충분한 이야기를 나눴다. 구단에서도 응답이 있을 것"이라고 강조했다.


미야자키(휴우가)=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

