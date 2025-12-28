김민교 "병원장 父, 사기 당한 후 스님 됐다...절연 중 시한부 소식 들어"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 김민교가 굴곡있던 가정사에 대해 밝혔다.
26일 '클레먹타임' 채널에는 김민교 편 영상이 공개됐다.
이동준은 김민교에게 "금수저라고 말하는 사람들이 있었다"라며 집안 배경을 언급했고, 김민교는 "아버님이 종합병원 원장님이셨다. 고2 때까지는 집에 수영장도 있을 만큼 꽤 부유하게 자랐다"라고 말했다. 이어 "하지만 아버지가 사기를 크게 당한 후 대학교 1학년 때부터는 어머니랑 둘이 판자촌에 살았다. 집주인과 야외 수돗가를 함께 썼다"라고 덧붙였다.
충격적인 일은 한 번 더 찾아왔다. 김민교가 군 입대한 후 아버지가 스님이 되셨다고. 김민교는 "아버지가 자원봉사를 많이 다니시고 주변 사람에게 베푸는 것도 좋아하셨다. 근데 어려워진 후 (주변인들이) 등 돌리는 걸 보고 환멸을 느끼신 것 같다"라고 떠올렸다. 지금은 아버지를 이해하게 됐지만 당시에는 섭섭함이 컸다고.
김민교는 "버림받은 것 같은 마음에 십몇 년을 잘 안 뵙고 지내던 중, 아버지의 췌장암 말기 판정 소식을 들었다. 병원에서 6개월을 못 버틸 거라고 했는데 제가 마지막은 같이 보내고 싶어서 재밌게 해드렸다. 그게 좋으셨는지 2년 넘게 버티셨다. 제가 SNL로 잘 되는 건 못 보고 돌아가셨다. 하늘에서 아버지가 도와주신 것 같다"라고 이야기했다.
