“398억 잭팟”..이재룡♥유호정, 청담동 주차장 부지 빌딩 310억 시세차익

기사입력 2025-12-28 14:54


“398억 잭팟”..이재룡♥유호정, 청담동 주차장 부지 빌딩 310억 시…
연합뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이재룡·유호정 부부가 보유한 서울 청담동 빌딩의 현재 자산 가치가 398억원에 달하는 것으로 추산됐다. 부지 매입과 건물 신축에 총 88억 원이 투입된 것을 감안하면, 약 310억 원의 시세차익이 예상된다.

28일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면, 이재룡·유호정 부부는 2006년 공동 명의로 서울 강남구 청담동 청담공원 인근 주차장 부지를 61억8391만 원에 매입했다. 이후 2008년 건축 허가를 받아 해당 부지에 2010년 지하 1층~지상 5층 규모의 건물을 신축했다. 건물 신축 당시 비용은 약 23억 원으로 알려졌다. 현재 건물 전체는 고급 레스토랑이 임차해 사용 중이다.

해당 건물은 영동대로변 이면에 위치해 교통 접근성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 지하철 7호선 청담역과도 인접해, 건물에서 청담역 12번 출구까지 도보로 약 5분 정도 소요된다.

부동산업계에 따르면, 부지 매입 당시 등기부등본상 채권 최고액이 48억 원이었던 점으로 미뤄 실제 대출금은 약 40억 원으로 추정된다. 통상 채권 최고액은 실제 대출금의 120% 수준이다. 부대비용인 취득세, 법무비, 중개 수수료 등을 포함한 부지 매입 원가는 약 65억5000만 원으로, 여기에 건물 신축비 23억 원을 더하면 총 투입 원가는 약 88억5000만 원으로 예상된다.

빌딩로드부동산에 따르면, 해당 건물에서 약 80m 떨어진 인근 빌딩이 최근 3.3㎡당 1억8000만 원에 거래됐다. 이를 토대로 대지면적 729.3㎡를 적용하면, 현재 이재룡·유호정 부부 빌딩의 시세는 약 398억 원 수준으로 분석된다. 부지 매입가와 건물 신축 비용을 합한 88억5000만 원을 제외하면, 약 310억 원의 시세 차익이 발생한 것으로 추정된다는 설명이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

3.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

4.

'72억 주택 매입' 손연재, '돈자랑 지적' 의식했나...수수한 "LA 착장 모음" 공개

5.

[SC리뷰] 박서진, 결국 아버지 몰래 배 팔았다…아찔한 엔딩 ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

3.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

4.

'72억 주택 매입' 손연재, '돈자랑 지적' 의식했나...수수한 "LA 착장 모음" 공개

5.

[SC리뷰] 박서진, 결국 아버지 몰래 배 팔았다…아찔한 엔딩 ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

'승부욕의 화신'도 평소에는 빵순이(?) → "표정관리 안 되는데 빵 맛있어"

2.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

3.

[단독]"정정용을 위한 선물" 라데시마 전북 현대, K리그 최강 NO.1·NO.2 GK 구축! '정정용 제자+포텐 폭발' 이주현 '전격영입'…김정훈은 안양행

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

김하성-김혜성-이정후. 키움에서도 못봤다. WBC에서 메이저리거 센터라인 만나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.