태연 '훈남' 친오빠 공개..."전주서 잘생긴 거로 유명"
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김지유가 태연 친오빠를 향한 진심을 고백했다.
14일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 NCT JNJM 유닛으로 데뷔한 제노와 재민, 개그 듀오 임우일과 김지유가 게스트로 출연했다.
이날 김지우는 '놀토' 멤버 중 고백 상대로 태연을 꼽아 눈길을 끌었다. 그는 "태연 언니가 전주 출신인데 나도 전주 사람이다. 너무 좋아한다"고 밝혔다.
그러면서 "전주에 엔떼피아 광장이 있는데 중학교 때 소녀시대가 팬 사인회 하러 온 적이 있다"며 "그때 태연 언니 친오빠도 그 장소에 온 걸 멀리서 봤는데 빛이 났다. 태연 언니가 친오빠와 인사하는 걸 보고 오빠한테 진짜 첫눈에 반해버렸다"고 털어놨다. 이어 "태연 언니 친오빠가 잘생겨서 전주에서 되게 유명했다. 이름도 안다. 김지웅이다"라고 말했다.
이를 들은 태연은 "이름까지 어떻게 아냐"며 깜짝 놀랐고, 김지유는 "다 안다. 내가 좋아했다"고 밝혔다. 이와 함께 화면에는 훈훈한 비주얼을 자랑하는 태연 친오빠의 사진이 공개돼 눈길을 끌었다.
또한 김지유는 "지웅 오빠랑 아는 친구가 있어서 제발 한 번만 만나게 해달라고 했다. 이성적인 거 아니어도 인사드리고 싶었다. 그런데 스케줄이 안 맞아서 만나지 못했다"며 아쉬움을 토로했다. 이에 신동엽은 "시누이가 될 뻔했다"고 말해 웃음을 자아냈다.
태연은 "오빠는 아직도 전주에 있다. 결혼 안 했다"고 말했고, 김지유는 "미혼인 것도 다 확인했다. 건너 건너 물어서 다 확인하고 있다"고 밝혔다. 이를 들은 태연은 "고맙다"고 화답했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.