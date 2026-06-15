양육권 포기 유깻잎, '2주에 딱 한번' 면접교섭 딸 솔잎 만났다...애틋한 모녀

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[스포츠조선 김수현기자] 뷰티 유튜버 유깻잎이 딸 솔잎 양과 함께한 주말 일상을 공개하며 애틋한 모녀의 시간을 전했다.

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15일 유깻잎은 딸 솔잎과 함께 맛집에서 식사를 하고 카페를 방문하는 등 평범하지만 소중한 하루를 보냈다. 그는 SNS를 통해 딸과의 시간을 공유하며 따뜻한 분위기를 자아냈다.

유깻잎은 현재 2주에 한 번 면접 교섭을 통해 딸 솔잎과 만나고 있으며, 짧은 만남 속에서도 각별한 애정을 드러내고 있다.

유깻잎은 최고기와 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육 중이다.

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최근 유깻잎은 TV CHOSUN 예능 'X의 사생활'에 전 남편 최고기와 함께 출연해 이혼 이후의 삶을 공개하기도 했다.

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또한 유깻잎은 방송을 통해 4개월째 교제 중인 남자친구를 공개하며 재혼을 전제로 한 열애 중이라고 밝혔고, 최고기 역시 5년째 연애 중인 여자친구를 공개하며 각자의 삶을 이어가고 있다.

이들은 이혼 이후에도 딸을 중심으로 공동 양육을 이어가고 있으며 서로의 연인을 존중하는 모습을 보이고 있다.

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특히 유깻잎은 최고기의 현 여자친구에 대해서도 "솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 같다"며 "편견보다는 응원의 시선으로 봐주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 당부했다.

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shyun@sportschosun.com