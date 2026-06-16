"이정후가 날 살렸어" 4만 관중이 열광했다! '에이스'는 왜 욕을 했나

이정후를 향해 손을 번쩍 든 로건 웹. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"토니(감독)가 '너 괜찮아?'라고 하길래, 내가 욕을 했다. 이정후가 잡아줘서 정말 고마웠다."

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샌프란시스코 자이언츠 이정후의 '슈퍼 러닝 캐치'가 최고 화제였다.

이정후는 15일(이하 한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈 경기에서 7번타자-우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다.

특히 이정후는 이날 8회초 우익수 수비에서 '슈퍼 캐치'까지 선보였다. 샌프란시스코가 4-1로 앞서있던 상황. 8회까지 마운드를 지킨 로건 웹은 2사 주자 2루 실점 위기에 몰려있었다. 컵스 3번타자 마이클 부시를 상대로 장타성 타구를 맞았는데, 이 빠른 타구를 우익수 이정후가 펜스를 향해 달려가며 러닝 슈퍼 캐치에 성공했다. 몸을 날리다시피하면서 왼손 한손으로만 공을 잡아냈고, 속도를 줄이지 못해 펜스와 홈런 충돌에 가볍게 충돌하면서 넘어졌다. 다행히 부상은 아니었다. 이정후의 슈퍼 캐치에 오라클파크 홈 관중들도 감탄하며 박수를 보냈고, 추가 실점 없이 8회를 마치게 된 웹은 이정후를 향해 양 팔을 번쩍 들며 감사 인사를 했다. 샌프란시스코는 8회말 추가 득점까지 하면서 5대1로 완승을 거뒀다.

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현지 매체들은 이정후의 호수비에 극찬을 쏟아냈다. 'MLB.com'은 "믿기지 않는 러닝 캐치"라고 했고, 'ESPN'도 "이정후가 팀을 구한 날"이라고 표현했다.

이정후. AP연합뉴스

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누구보다 실점을 막은 '에이스' 웹이 고마움을 표했다. 사실 웹은 앞서 마운드를 내려갈 상황이었다. 이미 105구를 던진 상황에서 1루수 실책으로 1실점 후 2사 2루에 몰리자 토니 바이텔로 감독이 마운드에 올라왔는데, 투수 교체를 하지 않고 웹을 밀어부쳤다. 8회까지 마무리하라는 뜻이었다. 그리고 바로 다음 타자 마이클 부쉬와 상대해 초구에 안타성 코스를 맞았다. 만약 이정후가 잡아서 이닝이 끝나지 않았다면 추가 실점을 했고, 스코어도 4-2로 쫓기는 상황이었다.

'MLB.com'은 "관중들은 '이정후!'를 외치며 환호성을 질렀다"고 당시 현장 상황을 설명했다.

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경기가 끝난 후 웹은 현지 취재진들과의 라커룸 인터뷰에서 "토니(감독)가 '너 괜찮아?'라고 하길래, 내가 욕을 좀 했다. 결국 '괜찮아요'라고 했고, 내 뒤에 있던 선수들(내야수)도 '젠장, 그래 가보자'라고 하더라. 그리고 토니가 마운드를 내려갔다"고 상황을 설명했다.

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"그건 정말 끔찍한 결정이었다"고 농담을 하면서 "다행히 정후가 그 공을 잡아줬다"며 고마움을 전했다.

바이텔로 감독도 "호수비를 떠나 웹의 활약은 경이로웠다. 그리고 이정후가 거기에 마침표를 찍었다"고 화답했다.

이정후는 2024시즌에 수비 도중 펜스에 부딪혀 왼쪽 어깨 부상을 당해 시즌 아웃이 된 경험이 있다. 그래서 펜스 플레이에 대해 더 조심해야 하는 상황이다. 이정후도 경기 후 "(펜스 앞에서는)몸이 조금 굳는다"면서도 "웹이 이닝을 꼭 끝내고 싶어한다는 것을 알았다. 정말 도움이 되고 싶어서 최선을 다해서 잡았다"고 설명했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com