김연아♥고우림 신라호텔 결혼식 회상 "들어서는 순간 꿈 같아, 너무 예뻤다"(짠한형)

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[스포츠조선 김소희 기자] 포레스텔라 고우림이 아내 김연아의 '비범한 면모'를 언급하며 애정을 드러냈다.

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15일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 그룹 포레스텔라 멤버 손태진, 조민규, 고우림이 출연해 MC 신동엽, 정호철과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 김연아의 피겨스케이팅 선수 시절을 회상하는 대화도 이어졌다. 손태진은 "노래나 음악에 대한 깊이가 남다른 게 음악을 선정하는 게 좀 다르더라. 정말 좋아하는 노래 중 하나가 '어릿광대를 보내주오'인데, '어떻게 그 노래할 생각 했지?' (보통은) 뭔가 좀 자극적이고 그런 걸 많이 하다 보니까, 그런데 늘 클래식과 접점이 있던 선곡이라서 '음악에 대한 깊이 남다르구나' 느꼈다"라고 말했다.

이를 듣던 고우림은 아내 김연아를 떠올리며 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "되게 사람이 갖고 있는 재능이라든지 신체 기능적인 이런 모든 게 평범한 사람보다 좀 더 위에 있는 것 같다"라며 "감기 같은 것도 잘 안 걸리고, 회복도 되게 빠르고 건강하다"고 전했다.

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이어 "은퇴하고 특별히 관리를 엄청나게 하진 않지만, 기본적으로 신체를 아주 튼튼하게 잘 유지하고 있다"며 김연아의 근황을 덧붙였다.

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고우림의 이야기를 들은 신동엽은 "다르겠지, 세계 1등인데~"라며 고개를 끄덕였고, 현장은 자연스럽게 웃음으로 물들었다.

이날 고우림은 결혼식 당시를 떠올리며 비하인드도 전했다. 그는 김연아와의 결혼식에서 자신이 속한 포레스텔라가 축가를 맡았던 순간을 언급하며 "신랑석에 있다가 잠깐 내려가서 노래를 불렀다"라고 회상했다.

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이에 조민규는 "우림이가 보통 안 떤다. '팬텀싱어' 우승할 때도 우림이만 안 울었다. 그런데 결혼식 때는 갑자기 가사를 까먹었다. 옆에서 알려주고 그랬다"라고 당시를 떠올렸다.

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고우림 역시 "생전 틀린 적도 없는 곳에서 틀린 거다. '내가 왜 이러지?' 했다. 어쩔 수 없이 결혼식 때는 긴장감이 있나 보다"라며 웃어 보였다.

신동엽은 "축가를 많이 다녀봤을 거 아니냐. 김연아가 있는데 '저분이 내 와이프야' 하는 거다. 너무 좋으니까 순간적으로 그랬던 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

조민규는 "다 너무 예뻤다. 식장도 예쁘고, 들어서는 순간 꿈같았다. 이렇게 결혼하는구나 싶었다"라며 당시 감동을 전했다.

한편 포레스텔라 멤버 고우림은 지난 2022년 10월 22일 전 피겨스케이팅 선수 김연아와 서울 신라호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2018년 올댓스케이트 아이스쇼 축하무대에서 처음 만나 3년간 교제한 것으로 전해졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com