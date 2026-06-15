사상 초유! 일본 亞 국가 최초 월드컵 우승 현실화→강호 네덜란드와 호각세…대회 '최고의 다크호스'로 이목 집중

epa13037296 Japanese soccer fans react as they watch the match of the FIFA World Cup 2026 between the Netherlands and Japan during a public viewing at ?blue-ing!? in Tokyo, Japan, 15 June 2026. EPA/FRANCK ROBICHON

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]월드컵 우승을 목표로 하는 일본 축구 국가대표팀이 정말 일을 낼 기세다. 강호 네덜란드를 상대로 2-2무승부를 거두는 저력을 보여줬다. 앞서 이번 대회 다크호스로 집중 조명받은 일본 대표팀이 어느 단계까지 올라갈 수 있을지 주목된다.

Advertisement

일본은 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼다. 죽음의 조로 불리는 F조에서 최강으로 불리는 네덜란드에게 무승부를 거뒀다는 점은 의미가 크다.

양 팀은 전반전에는 지루한 공방을 펼쳤다. 승부의 추가 흔들린 것은 후반전이었다. 후반 5분 네덜란드의 선제골이 나왔다. 버질 반다이크가 라이언 흐라번베르흐의 크로스를 헤더로 마무리하면서 균형이 넘어갔다.

하지만 일본은 곧바로 반격에 나섰다. 후반 10분 나카무라 게이토가 페널티 박스 안에서 가까운 쪽 골대를 보고 때린 정확한 오른발 슈팅이 골망을 갈랐다. 상대 수비 다리 사이로 흐른 슈팅에 골키퍼는 빠르게 반응하지 못했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Japan coach Hajime Moriyasu salutes their fans as he leaves the pitch after the match REUTERS/Hannah Mckay

Advertisement

네덜란드는 후반 19분 다시 앞서 나갔다. 크리센시오 서머빌이 페널티 박스 안 오른쪽 끝 부근에서 왼발 감아차기 슈팅으로 득점에 성공했다. 일본은 구보까지 부상으로 빠지면서 위기를 맞았다.

Advertisement

그러나 일본은 결국 동점골을 넣었다. 후반 43분 코너킥 상황에서 교체로 들어간 오가와 고키의 헤더가 가마다 다이치의 머리를 맞고 굴절되면서 득점이 됐다. 경기는 2-2로 종료됐다.

이번 대회 일본의 상승세는 갑작스러운 일이 아니다. 월드컵 전부터 수많은 외신이 일본의 활약 가능성을 조명한 바 있다. 대표적으로 영국 BBC는 일본을 이번 대회 다크호스로 꼽았다.

로이터연합뉴스

Advertisement

매체는 '일본만큼 깊고 예상 밖의 행보를 펼칠 준비가 된 팀은 많지 않아 보인다'며 '개인 능력, 최근 경기력, 그리고 풍부한 경험이 조화를 이루면서 일본은 이번 대회에서 가장 흥미로운 복병 중 하나로 꼽히고 있다'고 평가했다.

Advertisement

올해 초 모리야스 감독은 이번 여름 일본을 월드컵 우승으로 이끌겠다는 목표를 밝혔다. 말도 안 되는 목표라는 비아냥도 있었지만, 네덜란드와 월드컵에서 호각지세를 이루며 허풍이 아님을 증명했다. 유럽 5대 리그에서 뛰는 일본 선수들이 많아지고 있는 만큼 대표팀의 기량 역시 날로 늘어가고 있는 상황이다. 이번 대회 이후 국제 대회에서 일본 팀의 위상은 단순히 다크호스에 그치지 않을 수도 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com