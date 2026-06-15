빠니보틀, '연예인 유튜버 저격 논란' 공식 해명 "웃자고 한 말"

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[스포츠조선 김소희 기자] 여행 유튜버 빠니보틀이 최근 연예인들의 유튜브 진출을 두고 한 발언으로 화제를 모은 가운데, 직접 유쾌한 해명에 나섰다.

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빠니보틀은 15일 자신의 SNS에 관련 기사를 캡처해 올린 뒤 "저도 돈 냄새 맡고 유튜브 하는 것"이라며 "제발 그만! 재밌자고 한 거라고"라는 글을 남겼다. 예상보다 큰 관심이 쏟아지자 특유의 재치 있는 방식으로 자신의 입장을 전한 것이다.

논란의 시작은 최근 공개된 에그이즈커밍 유튜브 채널 '채널 십오야'의 콘텐츠 '2026 유튜브 심포지엄'이었다. 해당 영상에서 빠니보틀은 유튜버의 정체성에 대한 이야기를 나누던 중 "여기서 제가 인정할 수 있는 유튜버라 할 수 있는 사람은 딱 세 명이다. 저, 미미미누, 침착맨"이라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 "가수, 개그맨분들은 본인 분야에서 이미 성취를 이루고 유튜브에 들어와 '3루'에서 시작해 놓고 본인이 야구를 잘한다고 착각하는 경우가 있다"라며 "우리는 진짜 바닥에서 안타를 쳐서 1루부터 걸어 나온 사람들"이라고 목소리를 높였다.

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특히 "연예인 분들은 (유튜브에) 돈 냄새를 맡고 들어오신 분들"이라고 덧붙였고, 현장에 있던 나영석 PD는 물론, 강민경, 엄지윤, 곽범 등이 발끈해 폭소를 더했다. 다만 영상 공개 이후 해당 발언이 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 빠르게 확산되면서 다양한 해석이 뒤따랐다.

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이를 의식한 듯 빠니보틀은 스스로를 언급하며 "저도 돈 냄새 맡고 유튜브 하는 것"이라고 농담을 건넸다. 자신의 발언이 특정 대상을 향한 비판이나 비난이 아닌 예능적 맥락에서 나온 농담이었다는 점을 우회적으로 설명한 셈이다.

누리꾼들 역시 "웃자고 한 말 아니었나", "빠니보틀 특유의 입담이다", "본인까지 셀프 디스한 게 웃기다" 등의 반응을 보이며 갑론을박을 이어가고 있다.

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한편 빠니보틀은 여행 콘텐츠를 통해 대중적 인지도를 쌓은 크리에이터로, 최근에는 다양한 예능 프로그램에서도 활약하며 존재감을 드러내고 있다.