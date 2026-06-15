임지연 "'멋진 신세계' 허남준 만난 건 기적, 몸·마음 무너질 때 힘 북돋아줬다"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 임지연이 '멋진 신세계'에서 호흡을 맞춘 허남준을 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.

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15일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "남준의 매력을 꼭 살리고 싶었던 지연? 그런 지연을 향한 남준의 영상편지"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 영상에는 SBS 드라마 '멋진 신세계'의 주연 배우 임지연이 출연해 작품 비하인드부터 상대 배우 허남준과의 호흡까지 진솔한 이야기를 전했다.

임지연은 "로맨틱 코미디는 남녀의 호흡이 정말 중요하다"며 "두 배우 모두 매력적이어야 서로가 더 살아날 수 있다"고 말했다. 이어 허남준에 대해 "남준이가 정말 매력적인 배우"라며 "그 매력이 드라마에 잘 담겼으면 좋겠다는 마음이 컸다"고 밝혔다.

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이를 들은 유재석은 "그 마음이 작품에 고스란히 담기다 보니 시청자들도 흐뭇한 미소로 보게 되는 것 같다"고 공감했다.

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특히 임지연은 허남준을 향한 고마움을 아낌없이 표현했다. 그는 "허남준 배우를 만나 거리낌 없이 소통할 수 있는 파트너를 얻었다. 그건 정말 기적 같은 일"이라며 남다른 호흡을 자랑했다.

이어 "분량도 많고 책임감도 커서 몸과 마음이 무너지는 순간이 많았다"면서도 "그때마다 남준이가 비타민처럼 힘을 북돋아줬다. 제가 선배지만 정말 많이 의지했다"고 털어놨다. 그러면서 "'차세계'가 남준이라서 다행이라는 생각을 많이 하며 촬영했던 것 같다"고 회상해 훈훈함을 자아냈다.

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허남준 역시 영상편지를 통해 임지연을 향한 진심을 전했다. 그는 "현장에서는 서로 '내 덕분이다'라고 농담처럼 이야기한다"며 "누나는 성격이 정말 좋다. 아무리 힘들어도 힘든 내색을 하지 않고 다 받아준다"고 말했다.

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이어 "잠을 거의 못 자도 늘 웃어주고 현장 분위기를 밝게 만들어준다"며 "제가 비타민 같은 역할을 했다고들 하지만, 누나가 받아주지 않았다면 절대 만들어질 수 없는 분위기였다"고 고마움을 전했다.

또 "항상 좋은 성격으로 맞춰주고 장난도 받아주고 배려도 많이 해줬다. 저는 정말 덕을 많이 봤다"고 덧붙이며 임지연을 향한 애정을 드러냈다.

서로를 향한 아낌없는 칭찬과 신뢰가 오간 가운데, 두 배우가 만들어낸 특별한 케미스트리가 '멋진 신세계' 속 설렘의 원동력이었음을 짐작하게 했다.

한편, 임지연이 출연하는 '유퀴즈'는 오는 17일 저녁 8시 45분 공개된다.