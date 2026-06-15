'이혼' 린, 근황 인터뷰서 밝힌 아픔..."무대서 호흡곤란 올 정도로 떨었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 린이 데뷔 26년차를 맞은 현재의 솔직한 마음과 근황을 전했다.

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14일 유튜브 채널 'THE 트롯 보라고'에는 린의 인터뷰와 비하인드 스토리가 공개됐다.

작사가로도 활동 중인 린은 평소 기록하는 습관에 대해 털어놨다. 그는 "어릴 때부터 일기를 꾸준히 써왔고 지금도 끄적이는 걸 좋아한다"며 "음악은 저에게 기록물 같은 존재"라고 설명했다.

이어 "예전에 썼던 가사를 보면 그때 만났던 사람들과 상황들이 떠오른다"며 "그 감정을 노래에 녹여내는 것이 가수로서 의미 있다고 생각한다"고 전했다.

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데뷔 초와 지금의 차이에 대해서는 "예나 지금이나 무대 위에서는 낯을 가린다"면서도 "지금은 무대가 조금 더 익숙해졌다. 예전에는 호흡곤란이 올 정도로 많이 떨었다"고 고백했다.

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그러면서 "이제는 새로운 장르에도 도전하면서 무대를 즐길 수 있게 됐다"며 "팬들의 응원 덕분에 두려움과 부담감을 내려놓을 수 있었다"고 말했다.

최근 근황에 대해서는 운동에 집중하고 있다고 밝혔다. 린은 "요즘 운동을 열심히 하고 있다. 몸을 쓰면서 잠자던 근육이 깨어나는 느낌이 행복하다"며 "좋은 컨디션으로 노래를 들려드리기 위해 건강을 잘 챙기고 있다"고 전했다.

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한편 린은 예능 프로그램 '미운 우리 새' 등을 통해 이혼 후 일상을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 방송에서는 혼자 사는 집에서의 자연스러운 일상과 예상치 못한 모습들이 공개돼 관심을 끌었다.

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한편 린은 2014년 가수 이수와 결혼했으나, 지난해 8월 11년 만에 이혼했다.

당시 소속사는 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의"라며 "두 사람은 법적 관계는 정리했지만 음악적 동료로서 서로를 응원할 것"이라고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com