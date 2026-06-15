박세리, 中 출연료 쿨하게 밝혔다 "광고만 100억"(남겨서 뭐하게)

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[스포츠조선 김소희 기자] 골프 레전드 박세리가 현역 시절 수입 규모를 솔직하게 공개해 시선을 모았다.

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15일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 1주년을 맞아 제주도에서 '축하 한 상'이 펼쳐졌다.

이날 방송에서는 배우 안재욱이 중국 활동 당시의 한류 열풍을 회상하며 이야기를 시작했다. 그는 "'별은 내 가슴에'로 알려지고 '안녕 내 사랑'이라는 드라마도어마어마한 사랑을 받았다"며 "2000년대 초반에는 중국에서 활동을 많이 했다"고 말했다.

이에 이영자는 "중국은 출연료 단위가 다르다던데?"라고 궁금해 했다. 안재욱은 "한류라는 단어가 내가 활동할 때 생겼다"며 "초반에는 우리나라 가수들이 중국에서 공연해도 개런티 기준이 명확하지 않아 우여곡절이 많았다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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또 "초석을 선두에 있는 사람들이 다지고 빠졌을 때 다음 세대 친구들이 어마어마한 개런티를 받으면서 활동했다"며 "나는 인기에 비하면 사실 어마어마한 출연료를 받지는 않았다"고 덧붙였다.

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이야기를 듣던 이영자는 구체적인 수입 규모에 대해 궁금증을 드러냈고, 자연스럽게 수입 이야기가 오갔다. 이어 박세리는 자신의 현역 시절 수입을 직접 언급하며 분위기를 단숨에 집중시켰다.

이영자가 "100억 정도 벌었냐"고 묻자 박세리는 "그렇다"고 쿨하게 답했다. 이어 "광고 촬영만 해도 100억이었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com