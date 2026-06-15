'충격 2군행→올스타 1위 대반전' KIA 이 선수 덕분에 버틴다, 괜히 타이거즈 역사 아니다

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 정해영이 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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[스포츠조선 김민경 기자] "독하게 마음먹고 경기에 나서겠습니다."

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KIA 타이거즈 정해영은 지난 4월 독하게 마음을 다잡았다. 올 시즌 개막 직후 4경기에서 1세이브, 2⅔이닝, 평균자책점 16.88로 부진해 빠르게 2군에서 재정비를 마치고 돌아온 직후였다. 이범호 KIA 감독과 코치진은 정해영의 구위보다는 심리적인 문제가 가장 크다고 판단했고, 진단은 정확했다.

마무리의 부담감을 떨친 정해영은 완전히 다른 투수가 됐다. 1군에 복귀한 지난 4월 22일 이후 등판한 18경기에서 2승, 1세이브, 4홀드, 19⅓이닝, 평균자책점 2.33을 기록했다. 후배 성영탁에게 마무리투수 보직은 내줬지만, 7~8회에 조상우와 함께 중요한 상황을 틀어막으며 큰 보탬이 됐다.

정해영은 지난달 24일 광주 SSG 랜더스전에서 또 한번 역사를 썼다. 3-0으로 앞선 9회초 마무리투수로 등판한 것. 성영탁이 3연투에 걸려 등판이 불가능했고, 이 감독은 경기 전부터 정해영의 마무리 등판을 예고했다.

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정해영은 1이닝 24구 3안타 무4사구 1삼진 2실점을 기록, 힘겹게 3대2 승리를 지켜 개인 150번째 세이브를 챙겼다. 나이 24세 9개월 1일로 역대 최연소 150세이브 기록을 갈아치웠다. 종전 기록은 오승환(은퇴)의 26세 9개월 20일이었다.

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 9회초 KIA 정해영이 투구를 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

KIA 타이거즈 정해영이 역대 최연소 150세이브를 달성했다. 사진제공=KIA 타이거즈

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150세이브 달성 이후 정해영은 다시 제자리로 돌아와 묵묵히 셋업맨의 임무를 다했다. 타이거즈 역대 최다 세이브 기록 역시 150개에 멈춰 있다.

지난해부터 블론세이브가 늘면서 우여곡절이 많긴 했지만, 타이거즈 역사에 남을 클로저라는 사실은 변함없다. 2020년 1차지명으로 KIA에 입단, 프로 2년차였던 2021년부터 마무리 중책을 맡아 올해 초까지 한번도 자리를 이탈한 적이 없었다.

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팬들은 그런 정해영의 복귀를 환영하듯 표를 던져주고 있다.

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KBO는 14일 2026 신한 SOL KBO 올스타전 '베스트12' 팬 투표 2차 중간 집계 결과를 공개했다. 정해영은 114만6766표를 획득, 나눔올스타 중간투수 부문 1위에 올랐다. 2군에 내려가 재정비할 때만 해도 상상할 수 없었던 일이다.

정해영의 부담을 대신 떠안은 성영탁 역시 117만9769표를 획득해 나눔올스타 마무리투수 부문 1위에 올랐다. 성영탁은 2026 아이치-나고야아시안게임 대표팀에도 발탁되는 등 승승장구하고 있다.

정해영과 성영탁, KIA 모두 웃는 최고의 시나리오로 가고 있다. 6월 말부터는 전상현 이태양 등이 부상 회복을 마치고 돌아와 이들의 부담을 나눌 예정. 정해영의 반등과 함께 KIA 불펜은 갈수록 더 단단해질 일만 남았다.

KIA 타이거즈 정해영. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com