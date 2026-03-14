실바 7득점 실화? 봄배구 경쟁 끝까지 간다…'빅토리아+육서영+최정민 폭발' IBK기업은행, GS칼텍스 셧아웃 승리

기사입력 2026-03-14 18:15


실바 7득점 실화? 봄배구 경쟁 끝까지 간다…'빅토리아+육서영+최정민 폭…
사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] IBK기업은행이 봄배구 희망을 이어갔다. GS칼텍스는 외국인선수 실바의 부진에 아쉬움을 삼켰다.

IBK기업은행은 14일 화성종합실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 GS칼텍스와 6라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-15, 25-19, 32-30)으로 승리했다.

GS칼텍스가 이긴다면 봄배구를 확정할 수 있었다. 그러나 기업은행이 승점 3점을 품으면서 마지막까지 가게 됐다. 5위 기업은행은 17승18패 승점 54점, 4위 GS칼텍스는 18승17패 승점 54점을 기록했다.

기업은행은 빅토리아(23득점 공격성공률 51.35%), 육서영(19득점 공격성공률 57.58%), 최정민(12득점 공격성공률 52.94%)이 고르게 터졌다.

반면, GS칼텍스는 실바의 부진이 뼈아팠다. 실바는 7득점 공격성공률 22.58%에 머무르며 팀 공격을 이끌지 못했다. 유서연(18득점 공격성공률 56.67%)과 레이나(10득점 공격성공률 55.56%)가 28득점을 합작하며 분전했지만, 패배를 막기에는 역부족이었다.


실바 7득점 실화? 봄배구 경쟁 끝까지 간다…'빅토리아+육서영+최정민 폭…
사진제공=KOVO
1,2세트 모두 기업은행이 쉽게 경기를 풀어갔다. 1세트는 빅토리아가, 2세트는 육서영과 최정민이 공격을 이끌었다. GS칼텍스가 20점을 밟기 전 세트를 끝냈다.

3세트 접전 승부 끝에 셧아웃 승리를 이끌었다. 기업은행이 23-21로 앞섰지만, 육서영의 서브 아웃과 김미연의 블로킹 득점으로 GS칼텍스가 23-23 균형을 맞췄다. 결국 듀스로 향한 승부. 외인 차이가 결국 희비를 갈랐다.

30-30에서 빅토리아의 퀵오픈으로 리드를 잡은 기업은행은 레이나의 퀵오픈을 빅토리아가 블로킹 득점으로 이어가면서 길었던 3세트를 끝냈다.

IBK기업은행은 17일 김천실내체육관에서 1위 확정을 한 한국도로공사와 시즌 마지막 경기를 한다. GS칼텍스는 18일 홈인 장충체육관에서 2위 현대건설과 시즌 최종전을 한다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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