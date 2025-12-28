“100억 벌고 세금 41억” 유재석, ‘런닝맨’ 연말 정산 왕 되나

기사입력 2025-12-28 15:53


“100억 벌고 세금 41억” 유재석, ‘런닝맨’ 연말 정산 왕 되나

“100억 벌고 세금 41억” 유재석, ‘런닝맨’ 연말 정산 왕 되나

[스포츠조선 박아람 기자] 간 큰 베팅으로 단숨에 선두로 올라간 행운의 주인공은 누구? 이 구역의 모범 납세자 '정산 왕'의 정체는?

오늘(28일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 2025년 런닝맨 '올해의 정산 왕'이 공개된다.

이번 레이스는 '상품 털이 연말 정산'으로 꾸며져 다른 멤버들과 겹치지 않게 배지를 지불해 최대한 많이 상품에 대한 세금을 정산해야 한다. 이에 한 명의 대표가 랜덤으로 쏟는 물을 최대한 많이 받아내는 미션을 진행, 그의 일거수일투족에 모두가 일시 정지되는 기적이 펼쳐졌다.

하필 권력의 물바가지를 쥔 대표자가 유재석이 되면서 상황은 대환장으로 치달았다. '장꾸' 버튼이 제대로 눌린 유재석은 쏟을 듯 말 듯, 묘기에 가까운 몸짓으로 멤버들과 술래잡기를 했고 잔뜩 신난 유재석은 그것도 모자라 입에 물을 담아 뿜어버리는 자체 분수쇼를 개최하기도 했다. 이 모습에 지예은은 "추잡하다!"라고 외치면서도 물을 받아내려 애걸복걸해 더 큰 웃음을 자아냈다. 과연 이 역경을 이겨내고 물을 가장 많이 모은 주인공은 누가 될지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

한편, 마지막 정산을 앞둔 멤버들 눈앞에 벌칙이 마중 나와 압박을 더한다. 말 안 해도 알 것 같은 벌칙 장치에 하위권 멤버들은 그야말로 발등에 불이 떨어진 '발등 튀김' 상태가 됐다. 입버릇처럼 "어쩔 수가 없다"던 멤버들은 마지막까지 서로를 속고 속이는 눈치싸움을 벌였고 그 결과 막판 뒤집기에 성공한 이가 탄생했다.

한편 '국민 MC' 유재석은 남다른 납세 방식으로 화제를 모은 바 있다. 지난 8월 채널 '절세TV'에 공개된 영상에 따르면, 유재석은 장부 기장이 아닌 경비율 8.8%를 적용하는 추계 신고 방식을 선택했다. 이 경우 연봉 100억 원 기준 과세 표준이 약 91억2000만 원으로 산정돼, 약 41억 원의 세금을 납부하게 된다. 이는 장부 신고 시 약 27억 원 수준보다 훨씬 많은 금액이다. 당시 윤나겸 세무사는 이를 두고 "돈보다 신뢰를 택한 예외적인 사례"라며 "노블레스 오블리주를 실천한 경우"라고 평가했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

2.

김종서, 서태지와의 불화 질문에 솔직 답변 “갈라섰냐고? 일부러 연락 안 하는 것”

3.

안현모, 故 김영대 비보에 충격 "내 입으로 이런 말을 하다니"...눈물로 애도

4.

"캄보디아 갔나" 귀향 2년만에 갑자기 연락두절된 친구...김풍 "너무 걱정 돼"

5.

손예진 요리가 그렇게 맛있다더니...'주말 집밥 클래스' 공개 "맛있게 먹었어요"

연예 많이본뉴스
1.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

2.

김종서, 서태지와의 불화 질문에 솔직 답변 “갈라섰냐고? 일부러 연락 안 하는 것”

3.

안현모, 故 김영대 비보에 충격 "내 입으로 이런 말을 하다니"...눈물로 애도

4.

"캄보디아 갔나" 귀향 2년만에 갑자기 연락두절된 친구...김풍 "너무 걱정 돼"

5.

손예진 요리가 그렇게 맛있다더니...'주말 집밥 클래스' 공개 "맛있게 먹었어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'승부욕의 화신'도 평소에는 빵순이(?) → "표정관리 안 되는데 빵 맛있어"

2.

[단독]"정정용을 위한 선물" 라데시마 전북 현대, K리그 최강 NO.1·NO.2 GK 구축! '정정용 제자+포텐 폭발' 이주현 '전격영입'…김정훈은 안양행

3.

"손흥민보다 1살 많은데 왜 뜨겁지" 홍명보호 경고음, 경계대상 '1순위'→멕시코 '간판 킬러' 히메네스, EPL서 또또 '결승골'

4.

김하성-김혜성-이정후. 키움에서도 못봤다. WBC에서 메이저리거 센터라인 만나나

5.

김하성 2할3푼 쳐도 이득이다! 애틀란타 진짜 '핵노답'이었네 → 2000만달러 지른 이유 있었네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.