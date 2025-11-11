KIA 11승 외국인 공백, 어떤 기회인데 망쳐…"정말 많이 화 났다" …

|
[스포츠조선 김민경 기자] "정말 많이 화가 났습니다."
이범호 KIA 감독은 이도현을 선택하면서 "퓨처스리그에서 잘 던지는 선수보다 퓨처스에서 공을 많이 던진 선수를 택했다. 100구까지는 항상 던져줬고, 퓨처스리그에서 50이닝 정도 던졌다. 평균자책점은 높았지만, 잘 던질 때는 7이닝도 던졌다"며 불펜 과부하를 막아주는 것을 최우선 가치로 뒀다.
하지만 이도현은 이 천금 같은 기회를 망쳤다. 3이닝 4안타(1홈런) 5볼넷 1삼진 4실점에 그치면서 패전을 떠안았다. 직구 최고 구속은 148㎞까지 나왔으나 평균 구속은 140㎞로 그리 위력적이지 않았고, 체인지업과 커브 등 변화구는 밋밋했다. 퓨처스리그와 1군의 차이를 절감하며 이도현은 첫 실패를 맛봤다.
이도현은 "정말 많이 화가 났다. 그때 올러가 빠지면서 (선발 빈자리에) 들어갔는데, 내게 기회가 온 게 이르다고 생각했다. 그래서 결과가 안 좋긴 했는데, 그때 진짜 많이 배웠다. 많이 부족하다는 것을 느끼고, 그때부터 많이 바뀐 것 같다"고 이야기했다.
2군에 있는 동안 어떤 점들을 보완했을까.
이도현은 "멘탈이 가장 큰 문제인 것 같았다. 마운드에서 나 자신이랑만 싸우고 있었으니까. 그게 가장 아쉬웠고, 코스라든지 볼 배합과 같은 세세한 것들을 많이 배운 시간이었다. 화는 감정이니까 시간이 지나면서 조금 가라앉았는데, 그때부터 차근차근 만들어 가자는 생각으로 준비하면서 많이 배웠다"고 했다.
노력의 결실은 데뷔 첫 승이란 결실로 다가왔다. 이도현은 9월 확대 엔트리 시행 이후 다시 1군 엔트리에 등록됐고, 지난달 2일 광주 SSG전에 다시 선발 등판했다. 이미 순위를 확정한 SSG가 힘을 살짝 빼고 나오긴 했어도 데뷔전을 망친 상대를 다시 만나 만회할 절호의 기회였다.
2번째 선발 등판은 최상의 결과를 얻었다. 이도현은 5이닝 69구 5안타 1볼넷 3삼진 무실점 완벽투로 승리투수가 됐다. KIA는 7대2로 승리했다.
올 시즌을 마치고 두산 베어스로 돌아간 정재훈 투수코치에게 감사를 표했다.
이도현은 "제구가 항상 문제였는데, 좋아진 느낌이었다. 전반기 끝나고 정재훈 코치님께서 2군에 오셨을 때 정말 많이 배웠다. 마운드에서의 자세나 접근 방식, 그런 것들 때문에 진짜 좋아졌다고 생각한다"고 진심을 표현했다.
데뷔 첫 승이라는 작은 성공을 발판 삼아 내년에 한 단계 더 성장하길 꿈꾸고 있다. 이도현은 현재 일본 오키나와 마무리캠프에서 구슬땀을 흘리며 업그레이드될 준비를 하고 있다. 오키나와에는 김태형, 황동하 등 5선발 경쟁을 펼칠 선수들이 함께하고 있다. 이도현도 내년 스프링캠프에 이들과 5선발 경쟁 후보에 오르는 게 당장 목표일 듯하다.
이도현은 "일단 내가 한 시즌을 하면서 슬라이더가 없어서 계속 승부가 이어지는 경우가 많았다. 그래서 (마무리캠프에서) 슬라이더 구종 개발을 가장 목표로 하고 있다. 또 된다면 투심패스트볼도 던져보고 싶고, 지금 커브의 퀄리티도 높이고 싶다. 스트라이크가 더 많아졌으면 좋겠어서 어쨌든 슬라이더를 타자들에게 써서 결과가 나면 기분 좋을 것 같다"며 다음 시즌에는 1군에 더 오래 머물 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했다.
