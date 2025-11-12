'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT·롯데 제대로 붙었다

최종수정 2025-11-12 11:22

'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT…
9일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 KIA의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KIA 박찬호. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.03.09/

[스포츠조선 김민경 기자] 박찬호 시장이 과열됐다. 이러다 총액 100억원도 넘기겠다는 우려의 목소리가 나온다. 구단들도 냉정을 되찾아야 할 때다.

박찬호가 올겨울 FA 최대어라는 사실은 부정할 수 없다. 리그에서 귀한 유격수. 수비력은 리그 최고 수준이고, 체력 부담이 있는 상위 타선에서도 2할 후반대 타율을 유지한다. 체력 안배를 위해 하위 타선에 두면 3할은 쉽게 칠 타자라는 평가도 나온다. 유격수가 필요한 구단이라면 콘택트와 작전 수행 능력까지 갖춘 박찬호가 아주 매력적인 카드로 느껴질 만하다.

박찬호 시장에 뛰어든 것으로 알려진 구단은 KIA 타이거즈와 두산 베어스, KT 위즈, 롯데 자이언츠다.

원소속팀 KIA는 일찍부터 박찬호의 잔류를 고려했는데, 시장가가 오르기 전에 비FA 다년계약으로 빠르게 묶지 않은 대가를 지금 치르는 중이다. KIA는 박찬호 영입전이 치열할 것은 예상했으나 너무도 높아진 몸값에 적지 않게 당황한 분위기다.

80억원부터 시작이라는 것은 이미 공공연한 사실이었고, 최종 금액이 얼마나 오를지가 관심사였다. 지금 분위기면 100억원도 돌파할 듯하다. 이미 이성을 잃었다. "이게 맞나"라는 목소리가 꾸준히 나오는데, 일단 계속 불이 붙어 있다.

KT와 롯데는 일찍부터 박찬호에게 큰 관심을 보여왔다. KT는 주전 유격수였던 심우준이 올해 한화 이글스로 이적(4년 50억원)한 뒤 공백을 메우지 못한 게 컸다. KT가 생각 이상으로 적극적이라는 후문.


'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT…
18일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 박찬호가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.18/

'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT…
21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA-KT전. 3회초 무사 박찬호가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.21/
롯데가 오히려 공격적으로 나서다 주춤하는 듯하다. 2023년 시즌을 앞두고 유격수 노진혁을 4년 50억원에 영입했다가 실패하면서 박찬호 시장에 뛰어든 케이스. 롯데는 박찬호 외에도 다양하게 보강을 노리고 있는 것으로 알려졌는데, 박찬호의 몸값이 상상 이상으로 치솟자 살짝 고민하는 분위기다.

김원형 감독이 새로 부임한 두산도 '선물의 명가'답게 최대어 시장에 뛰어들었다. 사실 가장 마지막에 등장한 두산이 왜 큰돈을 들여 박찬호를 잡을까 의아할 수 있다. 두산은 황금기 주전 유격수였던 김재호를 2021년부터 지난해 은퇴 전까지 백업으로 두고 차기 유격수를 키우려 했으나 냉정히 말해 실패했다. 안재석, 박준영, 박계범, 이유찬, 오명진 등을 시험했으나 누구도 자리를 잡지 못했다. 군 복무를 마치고 올해 복귀한 안재석이 3할 타자로 성장하면서 유격수로 밀어주나 했지만, 수비를 고려했을 때 3루수가 더 적합하다는 내부 판단을 한 것으로 알려졌다.


두산은 올해 KT로 FA 이적한 3루수 허경민의 공백도 완벽히 채우지 못한 상태였다. 3루수 안재석-유격수 박찬호로 그림을 그리고 움직이고 있다.

역대 유격수 FA 최고액은 LG 트윈스 오지환의 6년 총액 124억원이다. 2위는 두산 김재호(2016년 겨울) 롯데 노진혁, 한화 심우준이 기록한 4년 50억원이다.

박찬호가 역대 2위 기록을 갈아치우는 것은 분명한데, 과연 100억원 이상 계약이 합당한지 구단들도 냉정하게 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다. 역대 100억원 이상 대형 계약을 한 야수 가운데 파워를 갖추지 않은 선수는 없었다. 박찬호의 1군 10시즌 통산 홈런은 23개다.


'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT…
21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA-KT전.1대3으로 뒤진 8회초 KIA 박찬호가 답답한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.21/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

2.

아이비, '송승헌 동거설' 직접 밝혔다 "SNS에 올렸다 뉴스까지 났다"

3.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

4.

68만 유튜버 A씨, 강남 식당 폭행혐의로 내사…폭행 전과 들통[SC이슈]

5.

'90세' 신구, 심부전증 투병 중에도 환한 미소.."구순 잔치, 사랑합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

[단독] '홈런 공장장' 정경배 코치, 김태형 감독 손잡았다…'홈런 꼴찌' 롯데 타선 부활 이끈다

3.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 비판...토트넘, 또 공격수 찾아야 한다 "SON 공백 제대로 채우지 못했어"

5.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

[단독] '홈런 공장장' 정경배 코치, 김태형 감독 손잡았다…'홈런 꼴찌' 롯데 타선 부활 이끈다

3.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 비판...토트넘, 또 공격수 찾아야 한다 "SON 공백 제대로 채우지 못했어"

5.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.