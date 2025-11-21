퓨처스 FA 20억 깜짝 신화, 왜 은퇴를 얘기하나 "마지막일 수도 있을 것 같아서..."

기사입력 2025-11-21 14:07


퓨처스 FA 20억 깜짝 신화, 왜 은퇴를 얘기하나 "마지막일 수도 있을…
사진=김용 기자

[스포츠조선 김용 기자] "내년에 못 하면 은퇴해야 합니다."

마무리 훈련은 보통 젊은 선수들, 그리고 확실한 주전이 아닌 선수들이 참가해 기량을 끌어올린다. 베테랑 선수들은 한 시즌 피로를 풀고, 스스로 몸을 만드는 시기다.

하지만 키움 히어로즈 마무리 캠프는 다르다. 36세 베테랑 이형종도 후배들과 똑같은 스케줄로 구슬땀을 흘린다. 자신의 야구 인생 '배수의 진'을 쳤다.

이형종에게는 2026 시즌이 매우 중요하다. 2023 시즌을 앞두고 갑작스럽게 생긴 퓨처스리그 FA 자격을 얻어 키움과 4년 총액 20억원이라는 대박 계약을 맺었다. 그리고 3년이 흘렀다. 그동안 크게 보여준 게 없었다. 뭘 해볼만 하면 다쳤다. 이제 계약 마지막 시즌이다.

이형종은 "감독님, 코치님들도 마무리 캠프에서 함께 운동하자고 말씀해주셨고 나도 마지막이라는 각오로 잘해보고 싶었다. 새 감독님도 오셨기 때문에 열심히, 잘하는 모습을 보여드리고 싶었다"고 마무리 훈련 참가 이유를 설명했다.


퓨처스 FA 20억 깜짝 신화, 왜 은퇴를 얘기하나 "마지막일 수도 있을…
24일 고척스카이돔에서 열린 KIA와 키움의 경기, 키움 이형종이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.24/
이형종은 "내년이 마지막이 될 수도 있다고 생각한다. 내녀에 못 하면 은퇴도 생각할 수 있는 상황이라고도 여긴다. 정말 열심히 해볼 수 있는 날이 또 올까 생각하면, 이를 악물고 훈련을 하게 된다. 여기 와서 하루도 안 빠지고 야간 훈련까지 후배들과 똑같이 소화했다. 처음엔 '해낼 수 있을까' 걱정을 했는데, 하다보니 '나 아직 살아있다'는 느낌을 받는다. 내년에 대한 기대가 된다"고 솔직하게 말했다.

이형종은 "작년이 너무 아쉬웠다. 내가 친 타구에 맞아 골절상을 당했다. 회복하고 돌아오니 자리가 없었다. 팀 상황도 이해했다. 성적이 떨어졌고, 리빌딩 과정에서 어린 선수들에게 기회를 주는 게 맞았다. 외국인 타자가 2명 온 것도 나에게는 힘든 일이었다. 그래도 다 핑계다. 내가 잘 해야 했다"고 담담하게 말했다.

이형종은 마지막으로 "정말 내년 시즌은 죽기살기로 한 번 해보고 싶다. 은퇴를 한다 해도, 마지막에 불태워보고 싶다. 지금같은 몸과 마음이면 내년 야구 인생 말년에 커리어하이를 찍어볼 수도 있겠다는 생각이 든다. 감독님, 코치님들이 많이 응원해주셔서 힘이 난다. 나도 후배들에게 귀감이 되는 선배가 되도록 노력하겠다"고 강조했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

중국 모델 대회, 통통 체형 우승자 논란..조직위 “후원사 개입? 사실 아냐”

2.

장영란 시어머니, ♥한창과 결혼 반대한 진짜 이유 "子 첫 반항에 충격 커"

3.

유승준, 23년만 가수 컴백…저스디스 앨범 피처링[SC이슈]

4.

'위고비 해명' 악뮤 수현, 무보정 전신 셀카 보니...확 달라진 몸매

5.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

스포츠 많이본뉴스
1.

다년 계약 제시받은 적 없다고? 충격적인 강백호의 KT 저격, 진실은 뭘까

2.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

3.

10년 라이온즈 잠수함, 팀 떠난다…이상민 최성훈 김민수 안주형 공민규 김재형도 방출 통보 [공식발표]

4.

'충격' 포체티노 손흥민 달래기 거짓말이었나...발롱도르 2위 깜짝 고백 "토트넘 전화 받았다"

5.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

스포츠 많이본뉴스
1.

다년 계약 제시받은 적 없다고? 충격적인 강백호의 KT 저격, 진실은 뭘까

2.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

3.

10년 라이온즈 잠수함, 팀 떠난다…이상민 최성훈 김민수 안주형 공민규 김재형도 방출 통보 [공식발표]

4.

'충격' 포체티노 손흥민 달래기 거짓말이었나...발롱도르 2위 깜짝 고백 "토트넘 전화 받았다"

5.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.