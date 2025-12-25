트레이드 하라! 이정후 CF 박탈설 또 나왔다! → "자이언츠는 현재 외…

트레이드 하라! 이정후 CF 박탈설 또 나왔다! → "자이언츠는 현재 외야수 자원 부족"

기사입력 2025-12-26 05:32


샌프란시스코 자이언츠 주전 중견수 이정후를 우익수로 이동시키라는 주장이 다시 고개를 들었다.
미국 스포츠전문매체 '스포르팅뉴스'는 25일(한국시각) '샌프란시스코는 이번 오프시즌 투수진 강화에 집중해야 하지만 수비진 보강도 필요하다. 바로 마지막 외야수 자리다. 샌프란시스코는 트레이드를 통해 시카고 화이트삭스의 올스타 외야수 루이스 로버트 주니어를 영입해야 한다'고 보도했다.

이 매체는 팬사이디드의 크리스 랜더스의 주장을 인용했다.

랜더스는 '자이언츠는 현재 외야수 자원이 부족하다. 이정후와 헬리엇 라모스 외에는 믿을 만한 백업 선수가 거의 없다. 포스트시즌 진출을 노린다면 이 문제는 반드시 해결해야 한다'고 지적했다.

이어서 '로버트 주니어를 영입하면 이정후를 우익수로 이동시켜서 샌프란시스코에 탄탄한 외야 트리오를 제공할 것이다. 로버트 주니어는 오라클파크의 넓은 수비 환경에서 뛰어난 활약을 펼칠 수 있다. 현재 이정후를 대체할 만한 선수가 부족한데 로버트 주니어가 오면 공격력 부족 문제도 어느 정도 해소될 것'이라고 전망했다.

이정후의 '우익수 변신론'은 어제 오늘 일이 아니다. 이정후는 메이저리그 진출 후 꾸준히 수비 문제를 지적 받았다.

'디애슬레틱'은 8월부터 이정후의 수비를 문제 삼았다. 디애슬레틱은 '이정후는 타격으로 창출한 가치를 중견수 자리에서 모두 상실했다. 심지어 더 많은 손실을 입혔다. 이정후를 좌익수로 기용할 수 있도록 중견수를 영입하거나 육성하는 편이 이상적'이라고 꼬집었다.


San Francisco Giants' Jung Hoo Lee, right, high-fives teammate Spencer Bivens (76) after a baseball game against the Colorado Rockies, Sunday, Sept. 28, 2025, in San Francisco. (AP Photo/Thien-An Truong)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants hits a triple in the bottom of the second inning against the Colorado Rockies at Oracle Park on September 26, 2025 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: Grant McCray #58, Jung Hoo Lee #51 and Drew Gilbert #61 of the San Francisco Giants celebrate after a win against the Colorado Rockies at Oracle Park on September 26, 2025 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

샌프란시스코 외야 수비는 2025시즌 최악이었다. OAA(Outs Above Average, 평균 대비 더 잡아낸 아웃카운트)가 -18로 리그 전체 꼴찌였다. MLB닷컴은 '라모스는 좌익수에서 -9 OAA를 기록했다. 이정후도 중견수에서 -5 OAA를 기록하며 기대 이하로 떨어졌다'고 꼬집었다.


결국 버스터 포지 샌프란시스코 야구운영사장도 이 문제를 일부 시인했다. 그는 ""우리 팀 전체가 외야에서 더 발전해야 한다는 데는 의심의 여지가 없다. 코칭스태프와 함께 이정후와 대화를 나누겠다. 필요한 조정 사항을 논의하겠다"며 가능성을 열어뒀다.

이정후도 수비력에 대해 잡음이 일어나고 있다는 사실을 인지했다. 이정후는 이달초 참석한 시상식에서 취재진을 만나 "일단 한국에서는 아직 날씨가 추워서 사실 밖에서 기술적으로 할 수 있는 건 제약이 조금 있다. 실내에서 할 수 있는 것들은 다 하고 있다. 1월에 애리조나 나가서 날씨 따뜻한 곳에서 더 열심히 할 생각"이라고 계획을 밝혔다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.