"이보다 기쁠 순 없어 친구, 축하해", 입단 동기가 사이영상 2연패했다는데...구단 통해 존경까지 한다는

[스포츠조선 노재형 기자]입단 동기라도 그렇게 친해지기는 쉽지 않은 법이다. 더구나 하나가 승승장구하며 최고의 위치까지 올라서면 말이다.
디트로이트가 구단 SNS에 공개한 메시지에서 마이즈는 "현실적이지 않은 재능과 동료애, 그건 우리 선수들한테 매우 중요하다. 꾸준함(consistency)의 대명사로 세계에서 가장 훌륭한 투수다. 경기를 준비하는 모든 과정과 회복, 실제 퍼포먼스에서 꾸준하고 일관성이 있다"면서 "야구 경기는 참으로 어렵고 우여곡절도 많다. 스쿠벌은 그 과정에서도 항상 꾸준하다. 존경하지 않을 수 없고 우리 팀에 매우 중요한 사실이다. 그런데도 그는 만족하지 않는다. 더 나아지려고 애를 쓴다. 친구야, 나로선 이보다 더 행복할 수는 없을 것 같다. 축하한다"고 밝혔다.
하지만 스쿠벌은 2019년 더블A와 싱글A+에서 122⅔이닝 동안 평균자책점 2.42, 179탈삼진으로 두각을 나타낸 뒤 2020년 메이저리그에 데뷔했고, 2021년 31경기(선발 29경기)에 등판해 149⅓이닝을 던져 8승12패, 평균자책점 4.34, 164탈삼진을 올리며 붙박이 선발 자리를 꿰찼다.
그러나 스쿠벌은 막 피어날 즈음인 2022년 후반기 왼팔 피로증후군 진단을 받고 2023년 6월까지 재활에 매달려야 했다. 그리고 그해 7월 건강한 모습으로 돌아온 스쿠벌은 남은 시즌 15경기에서 7승3패, 평균자책점 2.80, 102탈삼진을 마크하며 정상급 투수로 발돋움했다.
그러더니 2024년 생애 첫 사이영상을 거머쥐었고, 지난 시즌에는 한층 발전된 모습으로 해당 상을 지켰다. 31경기, 195⅓이닝, 평균자책점 2.21, 241탈삼진, ERA+ 187, bWAR 6.5 모두 커리어 하이였다.
그리고 2024년 복귀했지만, 그해 여름 햄스트링을 다쳐 2개월 간 IL 신세를 지고 시즌 마지막 한 달을 남기고 돌아왔다. 그리고 지난해 부활에 성공한다. 28경기, 149이닝, 평균자책점 3.87, 130탈삼진. 올해 디트로이트는 스쿠벌을 시즌 개막 이전에 트레이드하지 않는다면 마이즈와 함께 원투 펀치라고 봐야 한다.
스쿠벌은 지난해 시즌을 앞두고 현지 팟캐스트 파울 테리토리와 나눈 인터뷰에서 "그의 재능과 스스로 개척해 만든 구위, 그리고 팀 동료로서 난 좋아한다. 최고의 투수가 되기 위해 정말로 애쓰는 추진력이 좋다"며 엄지를 치켜세웠다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com