"처음 이야기하는데, 돈 욕심보다…" 15억 대신 7억, 친정 KIA 복귀한 홍건희의 고백

[스포츠조선 김민경 기자] "처음 이야기하는 것 같은데, 돈 욕심보다는 계약 기간을 조금 더 길게 하고 싶은 욕심이 있었다."
하지만 KIA와 1년 계약에 만족했다. 단년 계약인 대신 사실상 옵트아웃이 포함됐다고 보면 된다. 특정 조건을 충족하지 않아도 홍건희는 올 시즌을 마치면 다시 시장의 평가를 받는다. KIA와 비FA 다년 계약을 추진할 수도 있고, KIA와 협상이 결렬된 이후에는 다른 구단과 협상도 가능하다.
홍건희는 시장 상황이 좋지 않자 단년 계약으로 틀었다. 대신 1년 뒤 다시 시장의 평가를 받을 수 있도록 했다. 한 살이라도 어릴 때 재평가를 받겠다는 의지다.
홍건희는 KIA와 계약 직후 "1년 뒤에 내가 한번 더 도전을 할 수도 있고, 건강한 모습을 보여 준다면 KIA랑 또 좋은 계약을 할 수 있는 기회가 있다. 나 스스로 채찍질할 수 있는 그런 동기 부여가 되는 것 같다. 한 살이라도 젊을 때 그 가치를 인정받기 위해서 도전할 수 있는 기회를 주셨다고 생각한다. 몸을 잘 만들어 보답해야 한다"고 이야기하기도 했다.
몸 상태는 자신 있다. 지난해 팔꿈치 부상을 회복하고 마운드에 복귀했을 때 전혀 이상을 느끼지 못했다.
홍건희는 "지금은 비시즌이라 100% 몸 상태라고 말은 못 하겠지만, 페이스는 평상시랑 똑같이 끌어올리고 있다. 피칭 단계까지 무리가 없다. 부상 회복을 100% 다 했냐고 묻는다면 멀쩡하니까 100%라고 할 수 있다"고 자신했다.
두산에서 건강히 필승조로 활약했던 2020년 6월부터 지난해까지 성적은 312경기, 16승, 50홀드, 53세이브, 326이닝, 평균자책점 3.42다. 지난해는 부상 여파로 16이닝 평균자책점 6.19에 그쳤지만, 건강만 하면 언제든 예전의 폼을 되찾을 수 있다고 믿는다.
홍건희는 "나이가 서른 중반에 접어들었지만, 아직 한참 더 할 수 있는 몸 상태라고 생각한다. 작년에 부상 이슈가 있었기에 제일 첫 번째로 건강을 증명해야 한다. 건강한 모습으로 또 내가 두산에서 한참 좋았을 때만큼의 퍼포먼스를 내면 평가를 뒤집을 수 있다고 생각한다"고 힘줘 말했다.
KIA 베테랑 좌완 양현종과 재회도 긍정적이다. 6년 사이 양현종은 맏형이 됐고, 홍건희는 고참이 됐다. 상부상조하며 KIA의 반등을 이끌 예정이다.
홍건희는 "룸메이트를 제일 오래 하기도 했고, (양)현종이 형이 제일 반겨주기도 했다. 현종이 형뿐만 아니라 (김)선빈이 형도 있고, (이)준영이 (김)호령이 등 친구들도 있고 (전)상현이랑 후배들도 다 있어서 반갑더라. 현종이 형이 언론에서 보는 것과 다르게 장난기도 많고, 친하면 장난을 많이 쳐서 룸메이트를 하면서 많이 놀라기도 했다. 나도 장난을 많이 치고 되게 많이 까불어서 똑같다. 형들 잘 떠받들고, 후배들 잘 이끌면서 똑같이 해보겠다"고 다짐했다.
