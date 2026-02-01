SF 결국 사장 공식발표 → '이정후 중견수 박탈'

기사입력 2026-02-01 09:30


SF 결국 사장 공식발표 → '이정후 중견수 박탈'
미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 열린 미디어데이에서 기자회견을 가졌다. 이날 기자회견에는 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 토니 비텔로 감독, 윌리 아다메스가 함께했다. 인사말을 하는 이정후의 모습. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.07/

SF 결국 사장 공식발표 → '이정후 중견수 박탈'
미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 열린 미디어데이에서 기자회견을 가졌다. 이날 기자회견에는 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 토니 비텔로 감독, 윌리 아다메스가 함께했다. 인사말을 하는 버스터 포지 사장의 모습. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.07/

[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 결국 중견수 자리를 빼앗겼다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 1일(한국시각) '이정후가 해리슨 베이더를 위해 우익수로 이동한다'고 보도했다.

이는 버스터포지 샌프란시스코 야구운영사장이 직접 발표한 내용이다. 이정후는 2025년 여름부터 수비력이 약하다는 지적을 꾸준히 받았다.

MLB닷컴은 '이정후는 지난 두 시즌 동안 낯선 환경에 적응하는 시간을 보냈다. KBO리그 스타였던 그는 2023년 12월 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러(약 1600억원) 계약을 맺었다. 메이저리그에 데뷔하면서 처음으로 새로운 리그와 새로운 나라에서 생활해야 했다'고 조명했다.

이정후는 2024년 부상 때문에 고전했다. 2025년 처음으로 메이저리그 풀타임을 뛰었다. 이제 적응을 완료하나 싶었는데 포지션을 바꿔야 한다.

MLB닷컴은 '이정후는 올해 또 다른 변화에 적응해야 한다. 바로 우익수로 이동하기 때문이다'라고 짚었다.

이정후는 샌프란시스코에 온 이후 중견수로만 뛰었지만 한국에서는 좌익수와 우익수까지 두루 소화했다.

포지 사장은 "이정후는 훌륭했다. 앞으로 중견수로 돌아갈 가능성은 있다. 하지만 일단 우리의 계획은 베이더를 중견수로 기용하는 것이다"라고 잘라 말했다.


MLB닷컴은 베이더가 중견수로 나가면 샌프란시스코 수비력을 크게 향상시킬 것이라고 전망했다.


SF 결국 사장 공식발표 → '이정후 중견수 박탈'
21일 오후 이정후가 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰에 응하고 있는 이정후. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.21/

SF 결국 사장 공식발표 → '이정후 중견수 박탈'
21일 오후 이정후가 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 인사를 하고 있는 이정후. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.21/
MLB닷컴은 '샌프란시스코 외야 수비는 2025년 메이저리그 최하위인 -18 OAA(Outs Above Average)를 기록했다. 베이더는 2021년 골드글러브를 수상한 수비수다. 2018년 이후 76 OAA를 기록하며 메이저리그 외야수 중 압도적 1위'라고 기대했다. OAA는 수비수가 평균적인 선수보다 아웃을 몇 개나 더(또는 덜) 잡아냈는지 직관적으로 보여주는 데이터다.

포지 사장은 "베이더는 우리가 눈여겨보던 선수였다. 그리고 작년에 보여준 타격 실력은 앞으로도 계속 될거라고 생각한다. 그는 우리 팀에 아주 잘 맞는 선수다"라고 기대했다.

샌프란시스코는 지난달 베이더를 2년 2050만달러(약 300억원)에 영입했다. 메이저리그 최정상급 중견수인 베이더는 공격력도 수준급이다. 2025년 타율 2할7푼7리 OPS(출루율+장타율) 0.796에 17홈런 11도루를 기록했다. 이정후는 타율 2할6푼6리 OPS 0.734에 8홈런 10도루를 기록했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.