[속보]'좌타 킬러' 린위민, 한국전 안나온다! 결국 '곽빈 절친' 157km 에이스 → 좌투 괴물 나오나

|
[스포츠조선 나유리 기자]'한국 킬러'로 활약한 린위민이 한국전에 나오지 못한다. 결국 구린루이양의 선발 등판이 유력한 것일까.
대만은 이제 조별예선 딱 한경기만 남겨뒀다. 8일 열리는 한국과의 경기에서 사활을 걸고 있다. 한국 역시 8강 진출을 위해서 대만은 반드시 꺾어야 하는 상대다.
경기가 끝난 후 정하오쥐 대만 감독은 공식 기자회견에서 "오늘 반드시 이겨야 하는 경기였다"면서 "오늘 린위민의 불펜 등판은 사실 경기 전부터 이미 결정돼 있었고, 내일 한국과의 선발 투수 계획도 이미 세워놓은 상태였다"고 설명했다.
|
그만큼 한국 타자들에 대해서 잘 알고 있고, 결과는 패배였지만 등판할 때마다 공략하기 까다로운 투수였기 때문에 이번에도 린위민이 한국전에 등판하는 것 아니냐는 이야기가 나왔다.
그러나 정하오쥐 감독은 체코전 선발로 등판한 좡천중아오와 린위민의 불펜 등판 역시 계획된 것이었고, 그만큼 반드시 체코를 잡겠다는 계산이 깔려있었던 것으로 보인다.
이어 한국정늘 앞둔 각오로는 "확실히 내일 경기가 우리에게 마지막 경기다. 우리는 반드시 이겨야 한다. 물러설 곳도 없다"고 했다.
|
니혼햄 파이터스 소속인 구린루이양 역시 한국팬들에게 익숙한 상대다. 과거 국제 대회에서 한국과 몇차례 만났었고, 곽빈과 사석에서 만나 밥도 먹고 우정을 이어나가는 등 한국선수들과 교류를 하는 친숙한 선수다.
하지만 경계해야 하는 선수이기도 하다. 대만리그에서 실력을 인정받은 후 일본 무대에 진출했고, 현재 니혼햄의 핵심 선발 투수 중 한명이다. 최고 157km에 육박하는 강속구를 뿌리는만큼 한국 타자들도 그에 대한 대책 마련이 필요하다.
어슬레틱스 소속의 마이너리그 린웨이언 또한 20세의 젊은 투수로 1m89의 큰 신장을 바탕으로 위에서 내리 꽂는 듯한 강한 구위를 자랑하는 좌완 선발 투수다. 어차피 마지막 경기인만큼 순서는 상관 없이, 대만이 이 2명의 투수들을 총투입해 한국에 맞설 것으로 예상된다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com