[속보]'좌타 킬러' 린위민, 한국전 안나온다! 결국 '곽빈 절친' 157km 에이스 → 좌투 괴물 나오나

기사입력 2026-03-07 16:28


[속보]'좌타 킬러' 린위민, 한국전 안나온다! 결국 '곽빈 절친' 15…
7일 체코전에 등판한 린위민. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]'한국 킬러'로 활약한 린위민이 한국전에 나오지 못한다. 결국 구린루이양의 선발 등판이 유력한 것일까.

대만 야구 대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별예선 체코전에서 14대0으로 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

대회가 개막하자마자 호주에 0대3 영봉패를 당한데 이어 일본에 0대13으로 충격적 콜드패를 당했던 대만은 벼랑 끝에서 가까스로 1승을 거머쥐었다.

대만은 이제 조별예선 딱 한경기만 남겨뒀다. 8일 열리는 한국과의 경기에서 사활을 걸고 있다. 한국 역시 8강 진출을 위해서 대만은 반드시 꺾어야 하는 상대다.

경기가 끝난 후 정하오쥐 대만 감독은 공식 기자회견에서 "오늘 반드시 이겨야 하는 경기였다"면서 "오늘 린위민의 불펜 등판은 사실 경기 전부터 이미 결정돼 있었고, 내일 한국과의 선발 투수 계획도 이미 세워놓은 상태였다"고 설명했다.


[속보]'좌타 킬러' 린위민, 한국전 안나온다! 결국 '곽빈 절친' 15…
체코전에서 승리한 대만 선수들. 로이터연합뉴스
애리조나 다이아몬드백스 소속 마이너리거 좌완 투수인 린위민은 2022 항저우 아시안게임에서 한국을 상대로 예선전에서 선발 등판해 6이닝 6탈삼진 무실점 호투를 펼쳤고, 이후 결승전에 다시 등판했지만 5이닝 2실점으로 패전 투수가 된 바 있다. 또 2024 프리미어12에서도 한국전 선발 투수로 또 등판해 4⅔이닝 2실점을 기록했었다.

그만큼 한국 타자들에 대해서 잘 알고 있고, 결과는 패배였지만 등판할 때마다 공략하기 까다로운 투수였기 때문에 이번에도 린위민이 한국전에 등판하는 것 아니냐는 이야기가 나왔다.

그러나 정하오쥐 감독은 체코전 선발로 등판한 좡천중아오와 린위민의 불펜 등판 역시 계획된 것이었고, 그만큼 반드시 체코를 잡겠다는 계산이 깔려있었던 것으로 보인다.


이어 한국정늘 앞둔 각오로는 "확실히 내일 경기가 우리에게 마지막 경기다. 우리는 반드시 이겨야 한다. 물러설 곳도 없다"고 했다.


[속보]'좌타 킬러' 린위민, 한국전 안나온다! 결국 '곽빈 절친' 15…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 대만 정하오쥐 감독이 그라운드로 나서고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
대만 언론에서는 "좡천중아오와 린위민이 모두 이번 경기에서 등판했기 때문에 두사람은 투구수 규정 때문에 내일 다시 나오지 않는다. 한국전 선발 범위는 자연스럽게 좁혀졌고, 구린루이양 혹은 린웨이언 중 한명이 선택될 것으로 예상된다"고 전망했다.

니혼햄 파이터스 소속인 구린루이양 역시 한국팬들에게 익숙한 상대다. 과거 국제 대회에서 한국과 몇차례 만났었고, 곽빈과 사석에서 만나 밥도 먹고 우정을 이어나가는 등 한국선수들과 교류를 하는 친숙한 선수다.

하지만 경계해야 하는 선수이기도 하다. 대만리그에서 실력을 인정받은 후 일본 무대에 진출했고, 현재 니혼햄의 핵심 선발 투수 중 한명이다. 최고 157km에 육박하는 강속구를 뿌리는만큼 한국 타자들도 그에 대한 대책 마련이 필요하다.

어슬레틱스 소속의 마이너리그 린웨이언 또한 20세의 젊은 투수로 1m89의 큰 신장을 바탕으로 위에서 내리 꽂는 듯한 강한 구위를 자랑하는 좌완 선발 투수다. 어차피 마지막 경기인만큼 순서는 상관 없이, 대만이 이 2명의 투수들을 총투입해 한국에 맞설 것으로 예상된다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

2.

75세 최백호, 슬픈 소식 전해졌다..“18년간 진행해온 ‘ 낭만시대’ 떠나”

3.

“몇 명이랑 잤나”..‘천만 거장’ 장항준, 과거 19금 발언 파묘

4.

"얼굴 봤으니 그냥 죽으쇼"...폐모텔 주인 살인 사건의 전말

5.

'7월 출산' 안영미, 임신 동기 나비와 '볼록 D라인' 자랑.."착상 기운 그득"

스포츠 많이본뉴스
1.

'13대0' 대만 감독 울린 日압도적 콜드승, WBC 기록 3개나 새롭게 쓰였다

2.

1674억 투자한 SF, 이정후 지켜보고 있다 "발목 삐끗 경기력 영향 없어"

3.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

4.

'캠프 MVP가 무려 8명이라고요?' 희망 되찾은 KIA, 8일 귀국길 오른다

5.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

스포츠 많이본뉴스
1.

'13대0' 대만 감독 울린 日압도적 콜드승, WBC 기록 3개나 새롭게 쓰였다

2.

1674억 투자한 SF, 이정후 지켜보고 있다 "발목 삐끗 경기력 영향 없어"

3.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

4.

'캠프 MVP가 무려 8명이라고요?' 희망 되찾은 KIA, 8일 귀국길 오른다

5.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.