75세 최백호, 슬픈 소식 전해졌다..“18년간 진행해온 ‘ 낭만시대’ 떠나”

기사입력 2026-03-07 14:58


[스포츠조선 박아람 기자] 가수 최백호가 18년간 진행해온 '최백호의 낭만시대'를 떠난다.

SBS 러브FM(103.5MHz) '최백호의 낭만시대'를 진행해온 DJ 최백호가 오는 3월 31일 방송을 마지막으로 마이크를 내려놓는다. 2008년부터 약 18년 동안 프로그램을 이끌어온 그는 밤 시간대 라디오를 대표하는 목소리로 청취자들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 오랜 세월 동안 좋은 음악과 진솔한 이야기로 밤을 지켜온 그는 특유의 따뜻한 진행과 깊이 있는 선곡으로 많은 이들에게 위로와 낭만을 전했다.

'최백호의 낭만시대'는 2008년부터 SBS 러브FM에서 평일 밤 10시 5분부터 12시까지, 주말 밤 10시부터 12시까지 방송되는 프로그램으로, 오랜 시절의 추억과 낭만이 담긴 음악을 중심으로 청취자들과 소통해왔다. 세대와 장르를 넘어 '좋은 노래'를 들려준다는 기준 아래, DJ 최백호의 진솔한 이야기와 깊은 음악적 감성이 어우러져 오랜 시간 사랑받아온 SBS 러브FM의 대표 프로그램이다.

최백호는 지난 2일 방송을 통해 "제가 18년 동안 진행해왔던 '낭만시대'에서 떠나게 되었다. 3월 31일까지 여러분과 함께하겠다"며 "정말 긴 세월 동안 여러분들 덕분에 즐겁고 행복했다. 그래도 저는 꾸준히 노래할 것이고 그렇게 여러분들을 찾아뵙겠다. 남아있는 시간 동안 열심히 여러분과 함께하겠다. 그동안 너무너무 고마웠다. 덕분에 진정으로 행복했다"라고 소감을 전했다.

'낭만시대' 제작진 역시 오랜 시간 프로그램을 이끌어온 DJ에게 감사의 뜻을 전했다. 연출을 맡고 있는 이승훈 PD는 "18년이라는 긴 세월 동안 러브FM의 발전에 큰 공을 세우셨고, 청취자들에게 즐거움을 주신 데 대해 제작진은 무한한 감사의 말씀을 드리고 싶다. 정말 수고하셨다"고 전했다.

'최백호의 낭만시대' 마지막 방송은 오는 3월 31일 밤 10시 5분부터 생방송으로 진행될 예정이며, 후속 프로그램은 미정이다.

