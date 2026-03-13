"22년 박병호보다, 김재환 더 확신한다" 그런데 왜 욕심 부리지 말라 했나

기사입력 2026-03-14 00:01


"22년 박병호보다, 김재환 더 확신한다" 그런데 왜 욕심 부리지 말라 …
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

[광주=스포츠조선 나유리 기자]"올해 확신이 든다."

SSG 랜더스 이숭용 감독은 지금까지 해온 김재환의 과정을 살펴본 후 확신이 들었다고 했다. 김재환은 13일 광주 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 시범경기에서 4번-지명타자로 선발 출전해 첫 타석에서 이적 후 첫 홈런을 터뜨렸다. 풀카운트에서 KIA 선발 김태형의 슬라이더를 완벽한 타이밍에서 받아쳐 벼락같은 스윙으로 홈런을 만들었다. 오른쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 솔로 홈런이었다.

이숭용 감독은 이날 경기전 인터뷰에서 김재환에 대해 "지금까지는 매우 만족한다. 캠프때부터 연습경기, 시범경기를 거치며 점점 좋아진다. 재환이랑 미국에서부터 자연스럽게 대화를 여러번 나눴다. 좋았을때, 안좋았을때 영상을 다 찾아봤다. 스스로 잘하고 있는지 헷갈려하더라"면서 "흔들리지 말고 이 루틴대로 계속 하라고 했다. 안좋았을 때는 오른쪽 어깨가 좀 들어가는데, 왼쪽 팔꿈치를 들면 덜 들어간다. 그런 식으로 대처하면서 정립하는 게 중요하다고 봤다"고 설명했다.


"22년 박병호보다, 김재환 더 확신한다" 그런데 왜 욕심 부리지 말라 …
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 김재환이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
김재환도 타격코치 출신이자 같은 좌타자였던 이 감독과의 이야기가 생각을 정리하는데 도움이 됐다. 김재환은 "감독님께서 잘 봐주시기도 했고, 제가 고민하고 있던 부분들을 공유했는데 (대화가)나름대로 저에게는 되게 도움이 많이 됐던 것 같다"며 고마워했다.

이숭용 감독은 "올해 확신이 든다. 김재환은 충분히 홈런 30개 이상 때릴 수 있다. KT 단장 시절 박병호가 처음 왔을때, 다들 '에이징커브'라고 이야기 했다. 나는 그렇게 보지 않았었고, 다시 홈런왕을 하며 좋은 성적을 내더라. 물론 그때는 단장이고 지금은 감독이지만, 그때 병호보다 지금 재환이가 더 확신이 든다. 일단 운동하는 자세가 너무 좋다. 아프지 않고 지금의 퍼포먼스가 실전에서 나와야겠지만, 지금으로써는 충분히 경쟁력 있다고 본다"고 확신에 차서 기대감을 불어넣었다.


"22년 박병호보다, 김재환 더 확신한다" 그런데 왜 욕심 부리지 말라 …
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. 2회초 SSG 김재환이 솔로포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
단, 구장에 대한 생각은 버리라고 조언했다. 두산 베어스 시절 투수친화적인 잠실구장을 홈으로 써왔지만, SSG의 홈구장인 랜더스필드는 타자친화형 구장으로 꼽힌다. 이숭용 감독은 "인천이라는 생각은 버리고, 네 스윙만 해라. 욕심부리면 다 같이 죽는다"고 웃으면서 "가까이서 보니까 가지고 있는 게 되게 많더라. 볼도 잘 고르고, 자기 존도 있다. 정립만 잘 시켜주면 분명 더 좋은 성적이 날 것 같다"고 긍정적으로 전망했다.

김재환 역시 고민의 늪에 빠져있던 과거는 잊고, 앞만 바라보며 지금보다 발전하는데만 초점을 맞추고 있다. 김재환은 "좋았을 때의 기억을 더이상 찾고싶지는 않다. 그냥 앞으로 더 좋아졌으면 좋겠다. 그러기 위해서 열심히 해오고 있다"면서 "부상을 당하지 않고, 오버하지 않는 게 지금 저의 과제인 것 같다. 제 앞에 에레디아와 (최)정이 형, 제 뒤에 (고)명준이나 (한)유섬이 모두 좋은 타자들이니까 제가 중간에서 끊어먹지만 않는다면 좋ㅇ느 결과가 있을 것 같다"며 자신의 부활과 팀의 공존을 과제로 꼽았다.


광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com

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