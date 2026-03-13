"22년 박병호보다, 김재환 더 확신한다" 그런데 왜 욕심 부리지 말라 했나

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"올해 확신이 든다."
SSG 랜더스 이숭용 감독은 지금까지 해온 김재환의 과정을 살펴본 후 확신이 들었다고 했다. 김재환은 13일 광주 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 시범경기에서 4번-지명타자로 선발 출전해 첫 타석에서 이적 후 첫 홈런을 터뜨렸다. 풀카운트에서 KIA 선발 김태형의 슬라이더를 완벽한 타이밍에서 받아쳐 벼락같은 스윙으로 홈런을 만들었다. 오른쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 솔로 홈런이었다.
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이숭용 감독은 "올해 확신이 든다. 김재환은 충분히 홈런 30개 이상 때릴 수 있다. KT 단장 시절 박병호가 처음 왔을때, 다들 '에이징커브'라고 이야기 했다. 나는 그렇게 보지 않았었고, 다시 홈런왕을 하며 좋은 성적을 내더라. 물론 그때는 단장이고 지금은 감독이지만, 그때 병호보다 지금 재환이가 더 확신이 든다. 일단 운동하는 자세가 너무 좋다. 아프지 않고 지금의 퍼포먼스가 실전에서 나와야겠지만, 지금으로써는 충분히 경쟁력 있다고 본다"고 확신에 차서 기대감을 불어넣었다.
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단, 구장에 대한 생각은 버리라고 조언했다. 두산 베어스 시절 투수친화적인 잠실구장을 홈으로 써왔지만, SSG의 홈구장인 랜더스필드는 타자친화형 구장으로 꼽힌다. 이숭용 감독은 "인천이라는 생각은 버리고, 네 스윙만 해라. 욕심부리면 다 같이 죽는다"고 웃으면서 "가까이서 보니까 가지고 있는 게 되게 많더라. 볼도 잘 고르고, 자기 존도 있다. 정립만 잘 시켜주면 분명 더 좋은 성적이 날 것 같다"고 긍정적으로 전망했다.
김재환 역시 고민의 늪에 빠져있던 과거는 잊고, 앞만 바라보며 지금보다 발전하는데만 초점을 맞추고 있다. 김재환은 "좋았을 때의 기억을 더이상 찾고싶지는 않다. 그냥 앞으로 더 좋아졌으면 좋겠다. 그러기 위해서 열심히 해오고 있다"면서 "부상을 당하지 않고, 오버하지 않는 게 지금 저의 과제인 것 같다. 제 앞에 에레디아와 (최)정이 형, 제 뒤에 (고)명준이나 (한)유섬이 모두 좋은 타자들이니까 제가 중간에서 끊어먹지만 않는다면 좋ㅇ느 결과가 있을 것 같다"며 자신의 부활과 팀의 공존을 과제로 꼽았다.
광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com