'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라 강타선 폭발→무너진 야마모토

최종수정 2026-03-15 13:27

'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라…
오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라…
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[스포츠조선 강우진 기자]일본이 WBC에서 충격적인 탈락을 당했다. 유력한 우승후보로 예상됐던 일본이지만, 8강에서 탈락하는 이변이 연출됐다. 베네수엘라 타선은 강했고, 일본의 선발 투수 야마모토는 무너졌다.


'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라…
윌리어 아브레우. AP연합뉴스
일본은 15일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 베네수엘라와의 경기에서 역전패 당했다.

1회초 베네수엘라의 로날드 아쿠냐 주니어는 일본의 에이스 야마모토 요시노부의 두 번째 공을 받아치며 솔로 홈런에 성공했다. 일본은 곧바로 대응했다. 1회말 일본의 1번 타자 오타니 쇼헤이가 레인저 수아레즈의 공을 솔로홈런으로 맞받아쳤다. 야마모토는 2회에도 흔들렸다. 연속 2루타를 허용하면서 1실점했다. 이후에는 안정되는 모습을 보였다.


'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라…
야마모토 요시노부. 로이터연합뉴스
3회 일본의 1사 1, 2루 상황에서 사토 테루아키가 2루타를 터뜨리며 동점에 성공했다. 이어 모리시타 쇼타가 역전 스리런 홈런을 쏘아올리며 일본이 5-2로 앞서 나갔다.

하지만 일본의 기쁨은 오래가지 못했다. 5회 마이클 가르시아가 투런 홈런을 터뜨리면서 1점차로 일본을 추격했다. 6회 베네수엘라의 공격력이 또다시 폭발했다. 윌리어 아브레우가 3점 홈런을 쏘아올리면서 7-5로 일본을 역전했다.


'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라…
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7~8회 일본 타선은 침묵했다. 반면 베네수엘라는 8회 공세를 이어갔다. 일본의 송구 실책으로 에제키엘 토바르가 홈플레이트를 밟았다. 베네수엘라가 8-5까지 앞서갔다. 8회 일본은 2사 1, 2루 상황까지 갔지만, 마키 슈고가 땅볼로 아웃되면서 기회를 놓쳤다.

9회 초를 무실점으로 틀어막은 일본은 9회말 마지막 공격에 들어갔다. 첫타석의 겐다 소스케는 삼진 아웃으로 물러났다. 이어진 타석에서 곤도 겐스케 역시 삼진 아웃 당했다. 주자 없는 상황에서 오타니가 타석에 들어섰지만, 뜬공 아웃 당하며 공격 기회는 끝이 났다. 최종스코어 8-5로 일본은 WBC 8강전에서 탈락했다. 4강 무대는 베네수엘라가 밟는다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



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