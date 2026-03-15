'와' 퓨처스 신생팀이 브랜드 유니폼 입는다니 "공식 스토어도 오픈"

[스포츠조선 나유리 기자]퓨처스 신생팀 울산 웨일즈가 글로벌 브랜드 '스파이더(SPYDER)'와 공식 용품 후원 협약을 체결했다.
울산은 스파이더로부터 유니폼 등 어센틱 의류 일체를 지원받는다. 특히 구단과 스파이더는 선수들이 필드에서 느끼는 착용감과 기능성에 대한 피드백을 제품 제작에 적극 반영하는 '기술 협력'을 통해 최적의 퍼포먼스를 낼 수 있는 환경을 조성하기로 했다.
스파이더 코리아 관계자는 "KBO 리그의 새로운 활력소가 될 울산 웨일즈의 공식 파트너로 참여하게 되어 기쁘다"며 "선수들의 세밀한 피드백을 수용해 그라운드 위에서 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 스파이더만의 혁신적인 기술력을 끊임없이 보완하고 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
웨일즈 스토어. 사진=울산 웨일즈
울산 김동진 단장은 "글로벌 브랜드 스파이더와 공식 용품 파트너로서 함께하게 된 것은 단순한 물품 지원을 넘어, 리그 내 주요 구단들과 비교해도 손색없는 규모의 전폭적인 후원이 뒷받침되었기에 가능했다"며 "이번 파트너십이 우리 선수단이 울산 야구의 저력을 증명하는 데 큰 동력이 될 것이라 확신하며 팬들에게도 자부심을 주는 팀으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.
팬들을 위한 공식 굿즈 판매도 본격화된다. 오는 3월 20일 홈 개막전 당일 울산 문수야구장에 오픈하는 'Whales Store'에서는 선수단 피드백을 거쳐 완성된 어센틱 의류뿐만 아니라 다양한 응원 도구 등 구단 굿즈를 직접 만나볼 수 있다.
특히 현장에서 즉시 원하는 선수의 이름과 배번을 새길 수 있는 '마킹존'도 운영되어 팬들의 관람 재미를 더할 예정이다.
한편 울산의 역사적인 창단 첫 홈 개막전은 오는 3월 20일 문수야구장에서 개최되며, 입장권은 티켓링크를 통해 예매 가능하다.