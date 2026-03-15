"결과가 모든 것 말해준다" WBC 2연패 호언장담했던 日감독, 8강 패배 후 사퇴 결정

지지통신, 데일리스포츠 등 일본 매체들은 15일 이바타 감독이 베네수엘라와의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 패배 후 미국 마이애미에서 일본으로 돌아가기 전 취재진과 만난 자리에서 퇴임 의사를 밝혔다고 전했다. 이 자리에서 이바타 감독은 자신의 거취에 대해 "결과가 모든 것을 말해준다"며 물러나겠다는 뜻을 드러냈다.
지난 대회 우승을 이끌었던 구리야마 히데키 감독에 이어 취임한 이바타 감독은 2023 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 우승을 차지했으나 2024 프리미어12에선 결승전에서 대만에 0대4로 패해 준우승에 머문 바 있다.
일본의 이번 WBC 목표는 우승이었다. 2023년 대회 이후 2연패를 노렸다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부(이상 LA 다저스)를 비롯해 스즈키 세이야(시카고 컵스), 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스), 기쿠치 유세이(LA 에인절스), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 스가노 도모유키(콜로라도 로키스) 등 메이저리거를 대거 포함시키면서 지난 대회보다 나은 전력을 꾸렸다는 평가를 받았다. 이바타 감독은 최종명단 발표 시점에서 "목표는 우승 뿐"이라며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 일본은 한국, 대만, 호주, 체코와 함께 편성된 본선 1라운드 C조를 4전 전승으로 통과하면서 8강에 올랐다.
AP연합뉴스
베네수엘라와의 8강 대진이 결정된 이후 일본은 무난히 결승행을 바라보는 분위기였다. 이탈리아-푸에르토리코 간의 승자와 치르는 준결승전에서도 우위를 보일 수 있을 것이라는 예상도 나왔다. 야마모토가 베네수엘라전 등판을 마친 뒤 마운드에 설 수 없지만, 강력한 타선의 힘과 짜임새 있는 불펜으로 승부를 풀어갈 수 있을 것이란 예측이 일본 현지 대다수의 시선이었다.
그러나 결과는 패배였다. 15일 마이애미 론디포파크에서 열린 베네수엘라전에서 일본은 5대8로 역전패 했다. 2023년 대회 우승 당시 미국 주장 마이크 트라웃(LA 에인절스)을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠던 오타니가 9회말 마지막 타석에서 유격수 뜬공으로 물러나면서 패배가 확정된 것도 일본 입장에선 충격적인 장면이었다. 일본이 WBC에서 4강에 오르지 못한 건 이번 대회가 처음이다. 우승을 목표로 했음에도 준결승에도 닿지 못한 이번 대회 결과에 충격이 이만저만이 아니다. 이바타 감독은 베네수엘라전 패배 후 "단기간 내에 팀을 만드는 게 쉽지 않다는 걸 느꼈다"고 고개를 숙였다.