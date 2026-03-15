'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼진쇼 [창원 현장]

기사입력 2026-03-16 03:20


'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
무사 만루 위기를 KKK로 지워낸 고졸 신인 키움 박준현은 안도의 한숨을 내쉬었다. 창원=박재만 기자

[창원=스포츠조선 박재만 기자] '무사 만루 위기에서 KKK' 영점이 흔들리며 순식간에 누상에 주자들이 가득 찬 순간, 아웃카운트 1개도 올리지 못하고 흔들리던 고졸 루키 박준현이 갑자기 180도 다른 투수가 됐다.

2026 신인 드래프트 1라운드 전체 1순위 다운 피칭이었다. 시범경기 두 번째 등판에서 박준현은 만루 위기를 자초한 뒤 강력한 구위를 앞세워 모든 아웃카운트를 삼진 처리한 뒤 안도의 한숨을 내쉬었다.

15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. 세 번째 투수로 마운드에 오른 박준현이 무사 만루 위기를 자초한 뒤 남은 아웃카운트 3개를 모두 삼진 처리하며 시범경기 첫 무실점 피칭을 기록했다.

박준현은 6-0으로 앞선 7회 등판했지만, 시작은 불안했다. 선두 타자 김휘집에게 볼넷을 허용하며 흔들렸고, 이어진 권희동과 승부에서도 제구가 흔들리며 또 볼넷을 내줬다. 이후 서호철에게 우전 안타까지 맞으며 순식간에 무사 만루 위기에 몰렸다.


넉넉한 점수 차에도 신인 투수에게는 부담스러운 상황. 포수 김동헌이 마운드에 올라 박준현을 다독였고, 박준현은 크게 심호흡을 한 뒤 다시 공을 잡았다.


'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
볼넷, 볼넷, 안타를 내주며 만루 위기를 자초한 박준현.
이후 분위기가 완전히 달라졌다. 박준현은 무사 만루에서 드래프트 동기인 이희성을 상대로 강력한 직구와 고속 슬라이더를 앞세워 헛스윙 삼진을 잡아냈다. 이어 고준희까지 삼진으로 돌려세우며 순식간에 투아웃을 만들었다.

마지막 고비였던 최정원과의 승부도 인상적이었다. 152km 직구와 140km대 고속 슬라이더를 연이어 던지며 마지막 아웃카운트도 삼진 처리했다. 무사 만루 위기를 삼진 3개로 지워낸 순간이었다.

박준현은 안도의 한숨을 내쉬며 이닝을 마무리했다. 이날 직구 최고 구속은 153km까지 나왔고, 위기의 순간마다 140km를 넘나드는 고속 슬라이더로 NC 타선을 압도했다.


'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
위기의 순간 더 강력한 구위를 뽐내며 세 타자 모두 삼진 처리한 박준현의 배짱투.
앞선 시범경기 첫 등판에서는 아쉬움이 남았다. 두산전에서 1이닝 2피안타 2실점으로 흔들리며 프로 첫 무대의 긴장감을 드러냈다. 하지만 두 번째 등판에서는 만루 위기에서도 흔들리지 않는 강심장과 위력적인 구위를 보여주며 인상적인 피칭을 펼쳤다.

비록 제구력 난조는 숙제로 남았지만, 위기에서 더 살아난 구위는 박준현의 잠재력을 분명히 보여주는 장면이었다. 시범경기 초반이지만 키움이 왜 이 신인에게 큰 기대를 걸고 있는지 확인할 수 있는 투구였다.


'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
제구는 숙제로 남았지만 강력한 구위만큼은 인상적이었다.

'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
무사 만루 위기를 삼진으로 지워낸 박준현.

'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
박준현은 담담한 표정으로 더그아웃으로 향했다.

'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
고졸 루키가 만루 위기를 스스로 극복하자 흐뭇한 표정으로 반긴 노병오 투수코치.

'무사 만루→KKK 탈출'...전체 1순위 박준현, 153km 괴력의 삼…
박준현을 반긴 또 한 사람 박도현 배터리코치.

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