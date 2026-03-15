도대체 KBO 잔류 왜 실패한 거야…"자연재해" 오타니 울렸다, 韓 투수들 상상도 못했던 일

베네수엘라의 2026년 WBC 4강 진출을 이끈 엔마누엘 데 헤이수스. Imagn Images연합뉴스
[스포츠조선 김민경 기자] "오타니는 자연재해다."
2026년 WBC에 출전했던 한국 야구대표팀 투수들이 되뇐 말이다. 일본 야구의 상징이자 미국 메이저리그 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)는 지난 7일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 대회 C조 조별리그 한국전에 1번 지명타자로 선발 출전해 2타수 2안타(1홈런) 2볼넷 1타점 3득점을 기록, 일본의 8대6 승리를 이끌었다. 한국 투수들은 오타니에게 범타 한번 유도하지 못한 채 100% 출루를 허용했다.
한국 투수들은 아무도 해내지 못했던 일을 KBO 출신 투수가 해냈다. 지난 시즌까지 KT 위즈에서 활약한 좌완 엔마누엘 데 헤이수스. 헤이수스는 이번 대회에 베네수엘라 대표로 발탁돼 활약하고 있다.
헤이수스는 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 대회 8강전 일본과 경기에 2-5로 끌려가던 4회말 구원 등판해 2⅓이닝 1안타 1볼넷 3삼진 무실점 쾌투를 펼쳐 8대5 역전승을 이끌었다. 헤이수스는 이번 대회 2승째. 디펜딩 챔피언 일본은 대회 역대 최초로 4강 진출에 실패해 자존심을 구겼다.
베네수엘라는 2-1로 앞선 3회말 대거 4점을 내주면서 일본으로 분위기를 완전히 넘겨준 상황이었다. 헤이수스는 일본 타선에 더 불이 붙지 않도록 막으면서 베네수엘라 타선이 반격할 기회를 마련해야 했는데, 그 임무를 200% 해냈다.
헤이수스는 싱커(16개) 직구(11개) 커터(8개) 체인지업(6개) 슬라이더(1개) 등을 섞어 일본 타선을 요리했다. 직구 최고 구속은 95.5마일(약 154㎞), 평균 구속은 94.1마일(약 151.4㎞)을 찍었다.
Mar 7, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela pitcher Enmanuel de Jesus (37) reacts against Israel during the fifth inning at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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Mar 14, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela pitcher Enmanuel de Jesus (37) celebrates with teammates as he exits the game against Japan in the sixth inning during a quarterfinal of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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위기에서 오타니를 삼진으로 돌려세운 게 컸다. 헤이수스는 4회말 1사 후 겐다 소스케에게 안타를 맞고, 와카츠키 겐야를 볼넷으로 내보내 1, 2루 위기에 놓였다. 여기서 오타니를 막는 게 중요했는데, 볼카운트 1B2S로 유리한 상황에서 바깥쪽 커터로 헛스윙 삼진을 잡았다. 계속된 2사 1, 2루 위기에서 헤이수스는 사토 데루아키까지 헛스윙 삼진 처리한 뒤 포효했다. 사토에게 헛스윙을 이끈 구종 역시 바깥쪽 커터였다.