"오늘까진 테스트, 내일부턴 '베스트' 가동" 타선 침묵 반긴 사령탑, 대체 왜?[인천현장]
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|13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 이숭용 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
[인천=스포츠조선 정현석 기자]SSG 랜더스가 정규시즌 개막을 앞두고 마지막 옥석 가리기에 박차를 가하고 있다.
이숭용 감독은 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 삼성 라이온즈와의 시범경기를 앞두고, 큰 폭의 라인업 변화를 가져가며 향후 운영 계획을 밝혔다.
이날 SSG는 김민준(3루수) 임근우(중견수) 김정민(좌익수) 문상준(유격수) 홍대인(유격수) 등을 전면에 내세우며 백업 선수들에게 대거 기회를 부여했다.
이날 발표된 라인업에는 평소 주전 선수들의 이름 대신 신예와 백업 자원들이 대거 포진했다.
SSG랜더스는 최지훈(지명타자) 김민준(3루수) 김성욱(우익수) 현원회(1루수) 이지영(포수) 임근우(중견수) 김정민(좌익수) 문상준(유격수) 홍대인(유격수)으로 라인업을 구성했다. 선발은 5선발 경쟁중인 전영준이다.
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|13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 임근우가 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
이숭용 감독은 "오늘까지는 여러 테스트를 거칠 계획"이라며 "기존 백업 선수들의 기량을 점검하고 층을 두텁게 만들어야 하는 시기"라고 설명했다. 이어 "실험은 오늘로 마무리된다. 내일부터는 정상적으로 베스트 멤버들이 모두 출전해 개막전 모드에 돌입할 것"이라고 덧붙이며 실전 감각 조율이 임박했음을 시사했다.
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|13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 문상준이 수비 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
전날(15일) 한화 이글스와의 경기에서 4안타 무득점(0대8 패)으로 침묵했던 타선에 대해서는 의외의 답변을 내놓았다. 이 감독은 "일본 캠프에서 타격감이 너무 좋아서 한국에 오면 한 번쯤 페이스가 떨어질 줄 알았다"며 덤덤한 반응을 보였다.
이 감독은 오히려 "속마음으로는 실책도 나오고 주루 미스(스미스 플레이)도 나오며 타격이 안 터지길 바랐다"는 농담 섞인 진심을 전했다. 현 시점에서 너무 완벽한 상태면 자칫 느슨해질 수 있고, 개막에 맞춰 타격사이클이 올라오기를 바라는 마음 때문이다.
그는 "선수들이 조금 더 긴장하고 집중할 수 있는 분위기를 만들어야 한다. 개막전에 모든 것을 맞춰야 하기에 지금의 부진은 예상했던 범위 안에 있다"며 팀의 컨디션 조절이 계획대로 진행되고 있음을 강조했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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