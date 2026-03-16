'어떻게 이 공을 째냐' 분명히 낮았다, ABS였다면 미국-도미니카 결승행 운명 바뀌었을까

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[스포츠조선 김용 기자] ABS였다면...
한국을 상대로 7회 콜드게임을 만든 도미니카공화국의 기세. 미국의 막강한 마운드에 막혀 힘을 쓰지 못했다. 인간계 최강 병기 폴 스킨스에 가로막혔고, 미국의 불펜은 한국의 투수들의 구위와 비교가 되지 않았다.
물론 아쉬운 부분도 있었다. 1점차 승부, 볼판정 하나가 승부 흐름을 확 바꿀 수 있는데 8회 소토 타석 판정부터 뭔가 찝찝함이 남기 시작했다.
그리고 8구째 승부구. 강속구를 뿌리든 페르도모가 변화구를 던졌다. 낮았다. 분명 존 아래에 박혔다. 페르도모는 선구안을 발휘해 참았다. 하지만 구심은 스트라이크 판정을 내렸다. 그렇게 경기가 끝나버렸다.
ABS였다면 볼이었을 공. 하지만 WBC는 ABS가 적용되지 않는 무대다. 도미니카공화국 입장에서는 땅을 칠 판정이었다.
그렇다고 아예 말도 안되는 '역대급 오심'으로 평가받을 판정이라고 하기도 뭐했다. 기계가 봤을 때는 볼일 수 있지만, 위에서 아래로 떨어지는 공이었기에, 인간 심판 눈에는 낮은쪽 존에 걸쳤다고 판정할 수도 있는 공이기는 했다.
물론, 주자가 나갔다고 해서 도미니카공화국이 동점 내지 역전까지 만들 거라 보장할 수는 없었다. 하지만 미국 메이저리그가 주최하는 대회고 흥행에 있어 미국이 결승전에 올라가야 하는 상황이기에 오해를 불러일으킬만한 장면임은 분명했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com