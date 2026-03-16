[오피셜]"계속 함께할 수도 있다" 삼성, '6주 단기' 쌍둥이 형 웰스 아닌 잭 오러클린 영입, 왜?
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|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 호주 잭 오러플린이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
[인천=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 선택은 교체가 아닌 대체였다.
삼성이 갑작스러운 부상으로 전력에서 이탈한 맷 매닝의 빈자리를 메우기 위해 발 빠르게 움직였다. 삼성은 16일, 팔꿈치 인대 파열로 시즌 아웃된 매닝의 대체 외국인 투수로 호주 출신 좌완 잭 오러클린(26·Jack O'Loughlin)을 영입했다고 16일 공식 발표했다.
오러클린은 6주간 총액 5만 달러의 조건으로 삼성 유니폼을 입는다.
1m96, 101kg의 압도적인 체격을 자랑하는 오러클린은 최근 종료된 2026 WBC에서 호주 대표팀 소속으로 맹활약하며 실전 감각을 증명했다.
특히 이번 대회에서 6⅓이닝 무자책점을 기록한 그는 대만전 3이닝 무실점, 한국전 3⅓이닝 1실점(비자책)으로 강한 인상을 남겼다. 삼성은 매닝의 부상 이후 즉시 전력감이 필요한 상황에서, 이미 몸이 만들어져 있고 구위가 검증된 오러클린을 최선의 선택지로 낙점했다.
오러클린은 메이저리그 레벨에선 통산 4경기에서 승패 없이 평균자책점 4.66, WHIP 1.86의 기록을 남겼다. 마이너리그 통산 139경기(선발 78경기)에서 19승26패, 평균자책점 4.33, WHIP 1.50을 기록했다.
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|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 호주 잭 오러플린이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
계약을 마친 오러클린은 "지난 며칠 동안 과정이 매우 흥미진진했다"며 "KBO리그에서 뛴 선수들을 통해 한국 야구에 대해 익히 들었다. 특히 호주에서 한 팀이었던 좌완 이승현과 다시 만나게 되어 기쁘다"며 "삼성의 승리에 기여하고 싶다"는 포부를 밝혔다.
16일 인천 SSG전을 앞둔 박진만 감독은 취재진과의 인터뷰에서 오러클린 영입 배경과 향후 활용 방안을 상세히 설명했다.
박진만 감독은 오러클린의 가장 큰 매력으로 '즉시투입 가능'과 '구위'를 꼽았다.
박 감독은 "WBC 한국전 영상을 통해 확인했겠지만, 150km 이상의 빠른 공을 던지는 좌완이라는 점이 매력적이다. 현재 선발진이 정상 가동되지 않는 상황에서 개막 시리즈에 바로 투입할 수 있는 선수가 필요했다"고 밝혔다.
일각에서 대체선수로 언급되던 LG 라크란 웰스의 쌍둥이 형 알렉스 웰스(호주)가 아닌 오러클린을 선택한 이유에 대해 박진만 감독은 "웰스보다 구위가 더 좋다"며 "특히 1m90이 넘는 큰 키에서 내리꽂는 각도가 좋아, 상하를 활용해 ABS(자동 투구 판정 시스템) 적응에도 상당히 유리할 것으로 본다"고 덧붙였다.
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|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 호주 선발투수 라클란 웰스가 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
오러클린은 이미 입국해 서울에서 인천으로 이동 중이다. 박 감독은 "오늘은 가볍게 선수들과 인사만 나누고, 내일(17일) 정식으로 상견례를 할 예정이다. 이후 팀과 동행하며 몸 상태를 최종 확인한 뒤 구체적인 등판 일정을 짤 계획"이라고 설명했다.
6주 단기 계약이라는 특수성에 대해서는 "상황에 따라 계속 함께할 수도, 교체할 수도 있다. 선수 본인도 메이저리그 오퍼를 마다하고 한국 야구를 경험하려는 의지가 매우 강하다. 본인에게는 큰 기회가 될 것이고, 우리 팀에도 큰 도움이 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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