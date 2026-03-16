'한국 투수' 난도질한 도미니카 타선, 미국 앞에선 순한 양…10-0 콜드게임의 복수→결승으로 향한 '야구 종가'
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|AP연합뉴스
[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 WBC 야구 대표팀을 10-0으로 요리한 도미니카 공화국 타선이 미국에게는 침묵했다. 미국 투수진은 도미니카 공화국에게 단 1점만을 내준 채 결승으로 향했다.
미국 대표팀은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강전에서 도미니카 공화국에 2-1로 승리해 결승전에 진출했다. 양 팀 모두 메이저리그를 대표하는 스타들이 즐비했기에 세계적인 관심을 끈 매치업이다. 사실상 미리 보는 결승전으로 평가됐다.
도미니카공화국은 좋은 시작을 알렸다. 2회 주니어 카미네로가 폴 스킨스의 높은 스위퍼를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 솔로포를 날렸다. 도미니카공화국은 3회까지 미국에게 실점하지 않으면서 1-0리드를 지켜냈다.
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하지만 미국 타선은 4회 폭발했다. 선두타자 거너 헨더슨이 세베리노를 상대로 솔로 홈런을 터뜨리며 동점에 성공했다. 이어 1사 후 그레고리 소토가 등판한 상황에서 로먼 앤서니가 중견수 쪽 솔로 홈런을 터뜨리며 미국이 2-1 역전에 성공했다.
사이영상 수상자 스킨스의 위기관리 능력이 빛났다. 그는 4회 만루 위기를 탈출하는 등 도미니카공화국 강타선을 상대로도 침착한 모습을 보였다.
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|애런 저지. AP연합뉴스
이후에는 도미니카 공화국 역시 좋은 수비로 미국의 강타선을 막아냈다. 5회 초 중견수 훌리오 로드리게스가 담장 앞에서 점프해 애런 저지의 홈런성 타구를 잡아냈다.
5회 말, 스킨스가 또다시 위기를 맞았다. 타티스와 케텔 마르테가 연속 안타를 치며 투구 수가 71개까지 올라갔다. 투구 수 제한에 가까워지자 마크 데로사 미국 감독은 스킨스를 내리고 타일러 로저스를 투입해 소토를 상대하게 했다. 이 선택은 적중했다. 로저스는 단 두 개의 공으로 더블 플레이를 유도했다.
도미니카 공화국은 미국 불펜진에 더이상 추가 점수를 뽑아내지 못했다. 적절한 선수 교체와 미국 투수진의 흔들림 없는 구위에 거포들이 즐비한 도미니카공화국 타선은 침묵했다. 미국은 이제 결승으로 향한다. 오는 17일 오전 9시에 열리는 베네수엘라와 이탈리아의 준결승 경기 결과에 따라 결승 상대가 정해진다. 결승전은 오는 18일 열린다.
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한편, 도미니카 공화국은 지난 14일 열린 한국과의 8강전에서 10-0으로 승리했다. 한국 투수진은 도미니카공화국의 타선을 전혀 공략하지 못했고, 7회 콜드게임 패배를 당했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
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