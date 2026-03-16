15살에 입문해 30년인데 베테랑 ML 심판 이렇게 뻔뻔할 수가! 주최측 매체도 오심 저격 "ABS 있었으면 DR 유리했다"

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[스포츠조선 노재형 기자]'그 경기는 기대치를 충족했다. 그리고 미국인들도 그 순간을 만끽했다.'
경기 후 WBC 주최측이나 다름없는 메이저리그(MLB) 산하의 MLB.com도 이를 지적했다.
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좀처럼 성격을 드러내지 않는 DR의 간판 후안 소토가 스트라이크 판정에 강력하게 항의했다. 앞선 세 타석에서 2루수 땅볼, 우익수 플라이, 병살타를 치며 마음을 졸인 소토는 1-2로 뒤진 8회말 선두타자로 들어가 루킹 삼진을 당한 뒤 코리 블레이저 구심에 강력하게 항의했다. 볼카운트 1B2S에서 미국 우완 개럿 위트락이 던진 4구째 슬라이더가 스트라이크존 아래로 떨어졌음에도 블레이저 구심이 삼진 모션을 취하자 말도 안된다는 표정을 지으며 대놓고 불만을 드러냈다.
MLB.com 문자 중계인 게임데이의 투구 그래픽과 TV 중계 화면에 나타난 투구 분석에서 모두 해당 공은 스트라이크존 아래 라인보다 훨씬 낮은 코스를 관통했다.
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1점차의 승부가 이어지던 9회말 2사후 헤랄도 페르도모도 똑같은 코스의 공에 똑같이 당했다. 미국 마무리 메이슨 밀러가 풀카운트에서 던진 8구째 89마일 슬라이더가 스트라이크존 아래 경계선 밑으로 들어갔음에도 블레이저 구심은 가볍게 삼진콜을 선언했다.
미국 선수들이 그라운드로 몰려나가 세리머니를 즐기는 동안 DR 더그아웃은 불만 가득한 목소리와 제스처가 쏟아져 나왔다.
소토와 페르도모 둘이 당한 결정구 모두 누가 봐도 볼인 낮은 공이었다. 존을 살짝 벗어난 것이라면 이런 논란도 일어나지 않는다.
MLB.com은 '페르도모가 당한 마지막 공은 슬라이더였는데 스트라이크존 아래로 지나갔다. 그런데 삼진이 됐다'며 '올해 메이저리그가 도입하는 ABS 챌린지 시스템은 이번 대회에는 적용되지 않는다. 만약 ABS 챌린지가 있었다면 DR이 도움을 받았을 것'이라고 오심을 인정했다.
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앨버트 푸홀스 DR 감독은 "엄청난 팀들 간에 벌어진 엄청난 경기였다"면서도 "경기가 끝난 방식에 대해선 실망이다. 그러나 그 무엇도 비난하고 싶지는 않다. 단지 우리를 위한 것(판정)은 아니었다"고 우회적으로 불만을 드러냈다.
WBC 심판진은 모두 메이저리그 또는 마이너리그 심판원들로 구성된다. 이날 논란의 중심에 선 블레이저 구심은 올해 44세로 메이저리그 13년 경력의 베테랑이다. 콜로라도주에서 나고 자랐으며, 아버지의 권유로 15살에 심판을 배우기 시작했다고 한다. 야구 판정과 관련해 30년 세월이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com