투수→야수 전향 대성공 조짐 보인다! '추세현 홈런&3안타' LG 웃었다…KT, 5G 연속 무승 [수원 리뷰]
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 6회초 무사 2루 LG 추세현이 좌월 2점홈런을 치고 동료들의 환영을 받고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 6회초 무사 2루 LG 추세현이 좌월 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
[수원=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 야수로 돌아온 추세현(20)의 활약을 앞세워 승리했다.
LG는 16일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시범경기에서 5대3으로 승리했다. LG는 시범 경기 전적 2승1무2패가 됐다. KT는 2무3패로 5경기 연속 무승 행진이 이어졌다.
LG는 이재원(우익수)-천성호(중견수)-홍창기(지명타자)-오스틴 딘(1루수)-문성주(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(2루수)-추세현(3루수) 이주헌(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 라클란 웰스가 나왔다.
KT는 배정대(중견수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-허경민(3루수)-이강민(유격수)-김상수(2루수)-한승택(포수) 유준규(우익수)가 선발 출전했다. 선발 투수는 권성준.
양 팀 모두 1회를 득점없이 마친 가운데 2회 점수를 주고 받았다.
2회초 LG는 선두타자 구본혁이 볼넷을 얻어냈고, 추세현의 2루타가 이어졌다. 이어 이주헌의 볼넷으로 무사 만루. 이재원과 천성호의 연속 희생플라이로 2-0 리드를 잡았다.
2회말 KT도 반격에 나섰다. 장성우 허경민의 연속 볼넷 뒤 이강민의 땅볼로 1사 1,3루가 됐다. 김상수의 볼넷으로 만루 찬스를 잡은 KT는 한승택의 밀어내기 볼넷과 배정대의 안타로 2-2 균형을 맞췄다.
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 2회말 2사 만루 KT 배정대가 1타점 동점타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
3회초 LG는 오지환 2루타와 구본혁의 적시타로 리드를 가지고 왔다.
6회초 홈런도 이어졌다. 구본혁이 2루타를 친 뒤 추세현이 KT 이상동의 슬라이더를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 점수는 5-2. 추세현은 8회에도 안타를 치면서 3안타 경기를 했다.
KT는 1사 후 안치영의 볼넷과 배정대의 안타로 1,3루 찬스를 잡았다. 이후 오윤석의 희생플라이로 한 점을 따라갔다.
KT는 9회말 권동진의 안타로 첫 승 희망에 불을 지폈지만, 점수가 나지 않으면서 아쉬움을 삼켜야했다.
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 2회말 투구를 마친 LG 웰스가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
이날 LG는 웰스가 3이닝 2실점을 한 뒤 이우찬(2이닝 무실점)-박시원(1이닝 무실점)-조건희(⅓이닝 무실점)-허준혁(1⅓이닝 1실점)-장현식(1⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. KT 선발투수 권성준이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
KT는 권성준이 선발로 기회를 받은 가운데 2이닝 2실점으로 마운드를 지켰다. 이후 임준영(1이닝 1실점)-장민호(1이닝 무실점)-박지훈(1이닝 무실점)-이상동(⅓이닝 2실점)-전용주(1⅔이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-스기모토(1이닝 무실점)가 마운드를 지켰다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
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