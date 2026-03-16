'투수→타자' 첫 선발에 홈런 3안타라니…당연했던 사령탑 미소, "미래 가능성 보여줬다"
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG가 5대3으로 승리했다. 염경엽 감독이 이날 경기 3안타로 활약한 추세현을 맞이하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 6회초 무사 2루 LG 추세현이 좌월 2점홈런을 치고 동료들의 환영을 받고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
[수원=스포츠조선 이종서 기자] "미래의 가능성을 보여줬다."
LG는 16일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시범경기에서 5대3으로 승리했다. LG는 시범 경기 전적 2승1무2패가 됐다.
LG는 이재원(우익수)-천성호(중견수)-홍창기(지명타자)-오스틴 딘(1루수)-문성주(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(2루수)-추세현(3루수) 이주헌(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 라클란 웰스가 나왔다.
투수에서 야수로 전향한 '2년 차' 추세현의 활약이 돋보였다. 이날 추세현은 데뷔 첫 선발 출전해 홈런 한 방 포함 3안타를 기록했다. 추세현은 첫 타석에서 안타를 친 뒤 두 번째 타석에서는 뜬공으로 물러났다.
세 번째 타석이었던 6회초에 홈런이 터졌다. 선두타자 구본혁이 안타를 치고 나간 뒤 타석에 선 추세현은 1B1S에서 이상동의 슬라이더를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 8회 안타를 더하면서 3안타 경기를 했다.
추세현 외에도 이재원 구본혁 이주헌이 2안타 경기를 하면서 타격감을 올렸다.
마운드에서는 선발 웰스가 3이닝 1안타 5볼넷 2실점으로 흔들렸지만, 이우찬(2이닝 무실점)-박시원(1이닝 무실점)-조건희(⅓이닝 무실점)-허준혁(1⅓이닝 1실점)-장현식(1⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 팀 승리를 완성했다.
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 이우찬이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "이우찬과 장현식이 시범경기를 치르면서 좋은 빌드업이 되는 모습을 보여주고 있다"고 칭찬했다. 아울러 "타선에서는 추세현이 3안타 1홈런으로 미래의 가능성을 보여주는 플레이와 함께 승리를 이끌었다"고 총평했다.
수원=이종서기 자 bellstop@sportschosun.com
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