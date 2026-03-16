'투수→타자' 첫 선발에 홈런 3안타라니…당연했던 사령탑 미소, "미래 가능성 보여줬다"

기사입력 2026-03-16 16:44


'투수→타자' 첫 선발에 홈런 3안타라니…당연했던 사령탑 미소, "미래 …
16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG가 5대3으로 승리했다. 염경엽 감독이 이날 경기 3안타로 활약한 추세현을 맞이하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/

'투수→타자' 첫 선발에 홈런 3안타라니…당연했던 사령탑 미소, "미래 …
16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 6회초 무사 2루 LG 추세현이 좌월 2점홈런을 치고 동료들의 환영을 받고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "미래의 가능성을 보여줬다."

LG는 16일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시범경기에서 5대3으로 승리했다. LG는 시범 경기 전적 2승1무2패가 됐다.

LG는 이재원(우익수)-천성호(중견수)-홍창기(지명타자)-오스틴 딘(1루수)-문성주(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(2루수)-추세현(3루수) 이주헌(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 라클란 웰스가 나왔다.

투수에서 야수로 전향한 '2년 차' 추세현의 활약이 돋보였다. 이날 추세현은 데뷔 첫 선발 출전해 홈런 한 방 포함 3안타를 기록했다. 추세현은 첫 타석에서 안타를 친 뒤 두 번째 타석에서는 뜬공으로 물러났다.

세 번째 타석이었던 6회초에 홈런이 터졌다. 선두타자 구본혁이 안타를 치고 나간 뒤 타석에 선 추세현은 1B1S에서 이상동의 슬라이더를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 8회 안타를 더하면서 3안타 경기를 했다.

추세현 외에도 이재원 구본혁 이주헌이 2안타 경기를 하면서 타격감을 올렸다.


'투수→타자' 첫 선발에 홈런 3안타라니…당연했던 사령탑 미소, "미래 …
16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 이우찬이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
마운드에서는 선발 웰스가 3이닝 1안타 5볼넷 2실점으로 흔들렸지만, 이우찬(2이닝 무실점)-박시원(1이닝 무실점)-조건희(⅓이닝 무실점)-허준혁(1⅓이닝 1실점)-장현식(1⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 팀 승리를 완성했다.

경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "이우찬과 장현식이 시범경기를 치르면서 좋은 빌드업이 되는 모습을 보여주고 있다"고 칭찬했다. 아울러 "타선에서는 추세현이 3안타 1홈런으로 미래의 가능성을 보여주는 플레이와 함께 승리를 이끌었다"고 총평했다.
수원=이종서기 자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서프라이즈' 박재현, 생활고에 배우 포기 "딸 심장병 투병, 출연료는 40만 원" ('X의 사생활')

2.

서유정, 만취 후 드라마 촬영장 등장 "12번 토해, 어떻게 갔는지 기억도 안 나"

3.

이미주, 한끼 식사에 삼겹살 두 점…충격적 식사량에 결국 해명 "기름내기용 아냐"

4.

백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 않아"

5.

"남편 조상 제사상, 남편이 차려라"..'전민기♥' 정미녀 발언에 韓 시모 발끈 "이혼시킬 것"(동치미)

스포츠 많이본뉴스
1.

미국 결승 각본대로? '퇴근 삼진 선언'에 허무한 패배…체념한 감독, "어떤 비판도 안 하겠다"

2.

'겹경사' 소노, 창단 첫 7연승+스포츠브랜드 스폰서십 유치…'스파이더'와 2027~2028시즌까지 용품 후원 협약

3.

일본 반대편으로 치운 미국, '대진표 조작'에 'S존 홈콜' 논란까지 → 기자회견장 난리났다! '가짜 우승' 소리 듣고 싶나 [마이애미 현장]

4.

"후라도와 경쟁 중" 진짜 1선발 맞네, 148㎞ 최원태, SSG전 5이닝 단 49구 만에 무실점

5.

'한국 투수' 난도질한 도미니카 타선, 미국 앞에선 순한 양…10-0 콜드게임의 복수→결승으로 향한 '야구 종가'

스포츠 많이본뉴스
1.

미국 결승 각본대로? '퇴근 삼진 선언'에 허무한 패배…체념한 감독, "어떤 비판도 안 하겠다"

2.

'겹경사' 소노, 창단 첫 7연승+스포츠브랜드 스폰서십 유치…'스파이더'와 2027~2028시즌까지 용품 후원 협약

3.

일본 반대편으로 치운 미국, '대진표 조작'에 'S존 홈콜' 논란까지 → 기자회견장 난리났다! '가짜 우승' 소리 듣고 싶나 [마이애미 현장]

4.

"후라도와 경쟁 중" 진짜 1선발 맞네, 148㎞ 최원태, SSG전 5이닝 단 49구 만에 무실점

5.

'한국 투수' 난도질한 도미니카 타선, 미국 앞에선 순한 양…10-0 콜드게임의 복수→결승으로 향한 '야구 종가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.