'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니... 도미니카共 8승 투수 미국전에 내고 1대2 패배

기사입력 2026-03-16 20:01


'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
도미니카공화국 선발 투수 크리스토퍼 산체스가 역투하고 있다.연합뉴스

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
도미니카공화국 선발 투수 크리스토퍼 산체스가 역투하고 있다.연합뉴스

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
도미니카공화국의 루이스 세베리노가 미국과의 준결승에 선발등판했다. AP 연합뉴스

[스포츠조선 권인하 기자]왜 한국전에 산체스를 냈을까.

도미니카공화국이 미국과의 준결승에서 1대2로 패했다.

조별리그 4경기와 한국과의 8강전까지 5경기서 무려 51득점을 한 엄청난 공격력을 보여줬던 도미니카공화국이었는데 미국의 높은 마운드 앞에선 무기력했다.

9개의 안타를 쳤지만 찬스에서 한방이 나오질 않았다.

결국 2회초말 친 주니어 카미네로의 선제 솔로포가 처음이자 마지막 득점이 됐다.

실점도 홈런 두방 뿐이었다. 4회초 선발 루이스 세베리노가 거너 헨더슨에게 우중간 동점 솔로포를 얻어맞았고, 이어 로먼 앤서니가 바뀐 투수 그레고리 소토에게서 중월 역전 솔로포를 쳤다. 미국도 홈런 2개를 빼고 6개의 안타를 더 때려냈지만 추가 득점은 없었다.

끝내 점수를 내지 못하는 투수전 속에서 미국이 이기고 결승에 진출.


'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
도미니카공화국의 주니어 카미네로가 선제 솔로포를 친 뒤 동료들의 축하를 받고 있다. AFP 연합뉴스,

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
거너 헨더슨이 동점 홈런을 친 뒤 동료들의 축하를 받고 있다. AFP 연합뉴스

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니...…
미국 로먼 앤서니가 역전 홈런을 치고 기뻐하고 있다. AFP 연합뉴스
이런 결과가 나오다보니 약체로 평가받은 한국과의 경기에 왜 사이영상 2위에 오른 산체스를 선발로 올렸나 하는 의문점이 들 수밖에 없다.


도미니카공화국의 미국전 선발 세베리노도 메이저리그 통산 73승을 거둔 좋은 투수임은 분명하다. 뉴욕 양키스 소속이던 2017년 14승 2018년 19승을 거뒀다.

2024년 11승을 거두며 부활했지만 지난해 애틀랜타에서 29경기 등판 162⅔이닝을 던지며 8승11패 평균자책점 4.54, 124탈삼진을 기록했다.

32경기서 13승5패 평균자책점 2.50, 212탈삼진을 기록한 산체스보다는 분명히 성적이 떨어진다.

약한 한국전에 약한 선발을 내는게 더 맞지 않냐는 생각이 들 수밖에 없는 대목. 경험이 더 많은 세베리노를 더 중요한 경기에 투입했다고 볼 수 있고 강력한 타격의 힘을 믿었을 수도 있다.

산체스는 한국전에 등판해 5이닝 동안 63개의 공을 뿌리며 2안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 한국 타자들을 완벽하게 묶었고, 타자들도 한국 투수들을 쉽게 공략하며 7회까지 10점을 뽑아 8강전인데도 콜드게임을 만들어버렸다. 산체스의 등판을 두고 '소 잡는 칼로 닭을 잡는다'는 말이 나오기도 했다.

만약 산체스가 미국전에 등판해 4,5회까지 무실점으로 끌어줬다면 경기는 달라지지 않았을까.

결과가 이렇게 나오니 산체스의 한국전 등판이 두고 두고 아쉬울 수밖에 없을 듯 하다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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