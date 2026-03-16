이범호 감독의 승부수, 4번타자 김도영 보게 되나 "이 두 선수를 붙일 수 없으니" [창원 현장]

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[창원=스포츠조선 김용 기자] "나성범, 카스트로가 붙으면..."
김도영은 휴식을 취한 후 19일 대전으로 이동해 선수단에 합류한다. KIA는 19일부터 대전에서 한화 이글스와 시범경기 2연전을 갖는다. 이 때부터 시합을 뛰는 건 아니다. 몸상태를 면밀히 체크하고, 트레이닝 파트와 상의한 후 김도영의 시범경기 출전 계획을 짤 예정이다.
이제 고민은 타순을 어떻게 작성하느냐는 것이다. KIA는 이번 시즌을 앞두고 큰 변화가 있었다. 박찬호(두산), 최형우(삼성)이 이탈했다. 외국인 타자도 카스트로로 교체했다. 지난해 3번의 햄스트링 부상으로 거의 없다시피 한 김도영도 건강하게 돌아왔다.
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카스트로와 나성범은 무조건 중심에서 쳐야할 선수들. 그렇다면 카스트로-김도영-나성범의 클린업트리오 결성 확률이 높아진다. 김도영이 4번을 칠 수 있다는 얘기다. 김도영은 그동안 주로 3번, 아니면 2번에서 활약했다. 이 감독은 이에 대해 "4번에 들어갈 수 있다. 카스트로를 3번에 놓고 김도영을 4번에 두면 카스트로, 김도영 누구도 거르지 못한다. 그리고 그 뒤에 컨택트가 좋은 나성범, 김선빈까지 있으면 팀 출루가 훨씬 더 원활하게 이뤄질 수 있지 않을까 싶다"고 밝혔다.
김도영은 마르고 발이 빨라 뭔가 4번과 어울리지 않는 느낌이지 홈런수, 장타력, 해결 능력 등을 고려하면 4번에 들어가도 전혀 이상할 게 없다.
이 감독은 김도영의 포지션에 대해 "당연히 개막부터 3루수로 나가는 게 베스트다. 하지만 만약 수비가 여의치 않다고 할 경우에는 지명타자로 나가도 문제가 없다. 나성범, 김선빈도 수비를 다 나갈 수 있는 시기고 박민이 3루수로 너무 잘해주고 있어 걱정이 없다"고 설명했다. 아무래도 날씨가 쌀쌀한 개막 초반 시기에는 근육 부상 발생 위험도가 올라갈 수 있어 KIA도 신중할 필요가 있다. 지난해 개막전에서 다친 트라우마도 무시할 수 없다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com