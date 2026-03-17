"아섭이는 잘 쳐요" 달감독 왜 웃었나, '1억 백의종군' 이렇게 고마울 수 없다

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[대전=스포츠조선 김민경 기자] "(손)아섭이는 잘 쳐요."
손아섭은 2회말 선두타자로 나선 첫 타석에서 시범경기 4경기 만에 안타를 신고했다. 두산 선발투수 최민석에게 좌익수 왼쪽 2루타를 뺏은 것. 다음 타자 하주석이 좌전 적시타를 날려 1-0 선취점을 뽑았다.
3회말에는 손아섭이 직접 해결사로 나섰다. 페라자의 안타와 강백호의 2루타를 묶어 2사 2, 3루 기회를 잡았다. 손아섭은 우익수 오른쪽 2타점 적시 2루타를 날려 3-0으로 거리를 벌렸다.
손아섭은 통산 안타 2618개로 KBO 역대 1위에 오른 선수다. 2024년 여름 무릎 부상 이후 주력과 수비에 영향을 주면서 FA 가치가 떨어진 안타까운 케이스.
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그러나 올 시즌을 앞두고 3번째 FA는 순탄하지 않았다. 스프링캠프가 이미 진행된 상황에서도 손아섭이 원하는 오퍼가 들어오지 않았고, 결국 한화와 연봉 1억원에 계약했다. 사실상 FA 재수를 선택한 셈이다.
자존심이 많이 상했을 법했지만, 손아섭은 묵묵히 새로운 시즌 준비에 나섰다. 한화와 계약 직후 2군 스프링캠프에 합류해 훈련을 이어 갔고, 시범경기 시작과 함께 1군 선수단에 합류했다.
김 감독은 일단 지명타자는 강백호로 못을 박은 상태다. 주전 1루수로 채은성을 기용하면서 채은성에게 휴식이 필요할 때 강백호를 1루수 백업으로 쓰는 그림을 그리고 있다.
손아섭은 원래 포지션인 우익수로 한정하지 않고, 좌익수까지 뛰면서 출전 시간을 늘릴 준비를 하고 있다. 강백호가 1루수로 나서면 손아섭이 지명타자로 들어가는 것도 방법. 어쨌든 김 감독은 가능한 손아섭과 다른 선수들을 조화롭게 쓰기 위해 고민을 거듭하고 있다.
김 감독은 "팀의 주전이 144경기를 전부 다 뛸 수는 없다. 앞으로 경기하다 보면, 올해는 또 더블헤더도 아마 있을지 모르겠다. 그러니까 (좋은 선수가 많아서) 안배가 되면 그만큼 부상 없이 더 좋은 것"이라며 손아섭의 어깨에 힘을 실어줬다.
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대전=김민경기자 rina1130@sportschosun.com