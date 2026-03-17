'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 [대전 현장]

기사입력 2026-03-18 07:47

동갑내기 절친 케미 심우준 박찬호

'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
한화 심우준이 두산 박찬호를 찾아 인사를 나누고 있다.

'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
어느새 박찬호 손에 잡힌 심우준의 배트.

'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
절친 한화 심우준 배트 들고 타격폼까지 흉내 내는 두산 박찬호. 대전=박재만 기자

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 만났다 하면 티격태격 절친 케미를 뽐낸 한화 심우준과 두산 박찬호가 경기 전 반갑게 인사를 나눴다.

FA 이적 후 각자의 팀에서 새 출발을 한 동갑내기 절친이 그라운드에서 다시 만났다.

17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기를 앞두고 1995년생 동갑내기 심우준과 박찬호가 반갑게 인사를 나눴다.

홈팀 한화 야수들의 타격 훈련이 마무리될 즈음 원정팀 두산 선수단이 그라운드에 모습을 드러냈다. 마침 타격 케이지에서 나오던 심우준은 3루 더그아웃 앞에서 스트레칭을 하고 있던 박찬호를 발견하자 곧바로 발걸음을 옮겼다.


타격 훈련을 마친 뒤 배트를 들고 다가온 심우준. 그라운드에 앉아 스트레칭을 하던 박찬호는 친구의 배트를 슬쩍 빼앗더니 심우준의 타격폼을 흉내 내며 장난을 쳤다. 예상치 못한 장난에도 심우준은 별다른 반응 없이 웃으며 쿨하게 자리를 떠났고, 두 친구의 익숙한 케미가 그라운드에 작은 웃음을 남겼다.


'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
박찬호 타격폼 흉내에 별다른 반응 없었던 심우준.
두 선수는 같은 1995년생으로 프로에서도 오랜 시간 리그를 대표하는 유격수로 활약해 왔다.

박찬호는 2014 신인드래프트 2차 5라운드 전체 50순위로 KIA 타이거즈의 지명을 받아 프로 생활을 시작했다. 통산 1088경기에서 타율 0.266, 23홈런, 353타점, 514득점, 187도루를 기록하며 꾸준한 활약을 펼쳤다. 지난해에는 데뷔 후 처음으로 유격수 부문 골든글러브를 수상하며 가치를 인정받았다. 두산은 지난 시즌 종료 후 4년 최대 80억원에 FA 계약을 맺으며 박찬호를 영입했다.

김원형 감독은 박찬호의 합류 효과를 수비에서 가장 크게 느끼고 있다. 김 감독은 "전체적인 수비에서 확실히 달라졌다"며 "찬호가 양쪽 야수들과 얘기를 하면서 하는 부분이나 움직임을 보면 왜 좋은 평가를 받는지 알 수 있다"고 말했다. 이어 "타구가 올 때부터 스텝에서 다음 동작까지 계산하고 움직이는 선수 같다"고 극찬했다.


'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
두산 베어스 센터 라인 중심을 잡아줄 유격수 박찬호.

'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
박찬호는 이날 리드오프로 선발 출장했다.
심우준 역시 FA를 통해 새로운 도전에 나섰다. 2014 신인드래프트에서 신생팀 KT 위즈의 2차 특별지명 14순위로 지명을 받았다. 심우준은 2015시즌 1군에 데뷔해 오랜 기간 KT의 주전 유격수로 활약했다. 2024시즌 종료 후 FA 자격을 얻은 뒤 한화와 4년 최대 50억원(보장 42억원·옵션 8억원)에 계약하며 팀을 옮겼다.

이적 첫 시즌이었던 지난해에는 94경기 타율 0.231, 2홈런 22타점 39득점 11도루로 다소 아쉬운 성적을 남겼다. 포스트시즌에서도 큰 활약을 펼치지 못하며 부담을 느끼기도 했다.

김경문 감독은 "팀을 옮기면 아무래도 불편한 부분이 있다. 도움을 주려고 의욕적으로 했지만 작년에는 안 맞는 부분이 있었다"면서도 "마무리 훈련 때부터 타격의 질이 굉장히 좋아졌다. 올해는 괜찮을 것 같다"고 기대를 드러냈다.


'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
이적 첫해 아쉬움을 뒤로하고 올 시즌 준비에 박차를 가하고 있는 한화 유격수 심우준.

'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
9번 타자 유격수로 선발 출장한 심우준은 타격감을 끌어올리는데 집중했다.
심우준 역시 마음가짐의 변화를 이야기했다. 그는 "올해는 욕심이 좀 생겼다. 작년에 감독님도 머리가 많이 아프셨을 것"이라며 "이제 나도 자리를 잡고 싶다"고 각오를 밝혔다.

각각 두산과 한화의 유격수로 새 출발을 한 두 친구. 팀은 달라졌지만 그라운드에서 보여준 장난기 어린 짧은 인사에는 오랜 시간 쌓인 우정이 그대로 묻어났다.


'배트 뺏더니 타격폼 흉내'...심우준 만난 박찬호, 95즈 절친 케미 …
95즈 한화 심우준과 두산 박찬호에게 중요한 2026시즌

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