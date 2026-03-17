접신했나, 다른 걸론 설명이 안된다...5할 타율 김호령, 도대체 뭐가 달라진 걸까

기사입력 2026-03-18 00:07


접신했나, 다른 걸론 설명이 안된다...5할 타율 김호령, 도대체 뭐가 …
24일 일본 오키나와 가데나 구장에서 열린 야구 대표팀과 KIA 타이거즈의 평가전. 김호령이 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.24/

[스포츠조선 김용 기자] 접신을 한 건가.

야구의 신이 KIA 타이거즈 김호령에게 갑자기 붙은 것 같다. 그게 아니면, 지금 상황이 설명이 안된다. 그만큼 놀라운 활약이다.

김호령은 17일 NC 다이노스전까지 시범경기 전 경기에 출전했다. 6경기 16타수 8안타 타율 5할. 안타를 못 친 경기가 없다. 6경기 연속 안타다. 볼넷 출루도 2번이 있었다. 출루율은 5할5푼6리다. 2루타도 3방이나 때렸다. 장타력도 과시중이다. 중견수 수비는 말할 것도 없다.

2015년 신인드래프트 10라운드 102번째 마지막 지명자였다. 정말 천신만고 끝에 프로 유니폼을 입었다. 처음에는 운이 따랐다. 당시 감독이던 김기태 감독이 김호령의 중견수 수비 능력에 반했다. 믿고 키워줬다. 하지만 2016 시즌 풀타임을 뛰며 2할6푼7리를 친 뒤 방망이가 나아질 기미가 보이지 않았다. 본인은 홈런수를 늘리겠다며, 폼을 바꾸고 하다 더 수렁으로 빠졌다.

그렇게 대수비, 대주자 역할밖에 하지 못하고 몇 년을 보냈다. 그런데 반전은 지난해 일어났다. 나성범의 부상, 최원준의 이적으로 외야수가 필요할 때 김호령이 등장해 수비는 물론, 방망이까지 반전 활약을 보여준 것이다. 105경기 타율 2할8푼3리. 홈런도 6개가 있었고 빠른 발을 활용해 도루도 12개나 했다. 이런 김호령을 쓰지 않을 이유가 없다. 이범호 감독은 2026 시즌 주전 중견수는 김호령으로 못을 박고 스프링 캠프부터 준비를 시켰다.


접신했나, 다른 걸론 설명이 안된다...5할 타율 김호령, 도대체 뭐가 …
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 김호령이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
그리고 시범경기부터 엄청난 화력을 보여주고 있다. 예비 FA 시즌 대폭발 조짐이다. 도대체 뭐가 달라진 걸까.

이 감독은 김호령의 활약에 대해 "너무 잘해서 개막하고 페이스가 떨어질까 걱정이다. 그래서 안타 치면 바로 바꿔준다"고 농을 치며 껄껄 웃었다.

이 감독은 이내 진지하게 "이제 타격 자세를 안 바꾼다. 내 폼에 대한 믿음이 생긴 거다. 스프링 캠프 하면서도 한 번도 바꾸지 않더라. 작년에 자기 것을 확실히 찾고 잘 치니, 변화를 주고 싶은 마음이 안들었을 거다. 짜여진 틀에서 타이밍만 맞추면 안타가 나온다는 걸 느끼는 순간부터 안정이 된다. '어떻게 쳐야하나' 생각이 아니라, '언제든 칠 수 있다'는 생각으로 변하게 된다. 그러면 타율이 올라간다"고 설명했다. 이 감독은 KBO리그 역사에 한 획을 그은 강타자 출신. 누구보다 타자의 마음을 잘 알고 있다.


이제 고민은 타순이다. 김호령이 이렇게 잘해주면, 하위 타순이 아니라 테이블 세터 배치도 가능해진다. 발이 빠르기 때문이다. 이대로 가면 제리드 데일과 1, 2번 타순을 나눠가질 수도 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

3.

비, ♥김태희+두 딸 전폭지지에 뿌듯 "내가 하는 건 다 좋다고"(살롱드립)

4.

누가 봐도 하하 딸 맞네...母 별도 놀란 8살 딸 인싸력 "새친구 바로 사귀어"

5.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대충격 '대통령 체포' 더비 성사! 미국-베네수엘라가 결승전 격돌! → 예상치 못한 초대박 매치업 완성 [마이애미 현장]

3.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

4.

스시 꺼억! '日 모욕' 아쿠냐, VEN 영웅 됐다! → 결승 진출 앞장! 일본 끓어오르는 분노 [마이애미 현장]

5.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대충격 '대통령 체포' 더비 성사! 미국-베네수엘라가 결승전 격돌! → 예상치 못한 초대박 매치업 완성 [마이애미 현장]

3.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

4.

스시 꺼억! '日 모욕' 아쿠냐, VEN 영웅 됐다! → 결승 진출 앞장! 일본 끓어오르는 분노 [마이애미 현장]

5.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.