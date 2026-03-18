'OPS 1.600' WBC 맹타 1265억 타자, "후방 십자인대 손상"…개막전 출전 여부 미지수

기사입력 2026-03-18 08:38


'OPS 1.600' WBC 맹타 1265억 타자, "후방 십자인대 손상…
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 스즈키 세이야가 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

'OPS 1.600' WBC 맹타 1265억 타자, "후방 십자인대 손상…
Japan's Seiya Suzuki is tagged out at second base by Venezuela's Gleyber Torres during the first inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Japan, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박상경 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전에서 부상했던 스즈키 세이야(시카고 컵스)가 오른쪽 후방 십자 인대 미세 손상 진단을 받았다.

크레이그 카운셀 컵스 감독은 18일(한국시각) 미국 애리조나주 메사에서 LA 에인절스와의 시범경기를 앞두고 현지 취재진과 만난 자리에서 "MRI 검진 결과 스즈키가 경미한 후방 십자인대 손상 진단을 받았다"고 밝혔다.

스즈키는 지난 15일 베네수엘라와의 WBC 8강전에서 1회말 2루 도루 아웃 과정에서 슬라이딩을 하다 부상했다. 결국 교체된 스즈키는 다리를 절뚝이며 더그아웃으로 걸어갔고, 일본은 베네수엘라에 5대8로 져 4강행에 실패했다. 그가 대회를 마치고 캠프에 복귀하자 컵스는 곧바로 정밀 검진에 나섰고, 부상 정도를 확인할 수 있었다.


'OPS 1.600' WBC 맹타 1265억 타자, "후방 십자인대 손상…
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 스즈키 세이야가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
스즈키는 컵스 복귀 후 캐치볼에 나서는 등 상태는 다소 호전된 모습. 카운셀 감독은 "스즈키가 캠프 복귀 첫날엔 다리를 절었다. 붓기가 남아 있었던 것 같다"며 "최악의 경우는 면한 것 같다"고 말했다. 다만 "관건은 개막전이다. 시즌 초반 1주일 정도 결장할 지는 확인해야 한다"고 덧붙였다.

2022년 포스팅을 거쳐 컵스와 5년 총액 8500만달러(약 1265억원)에 계약한 스즈키는 4시즌 동안 메이저리그 532경기 타율 0.269, 87홈런, 296타점, OPS(출루율+장타율) 0.818을 기록했다. 올 시즌을 마친 뒤엔 FA신분이 된다.

스즈키는 이번 WBC 5경기에서 타율 0.333, 2홈런 5타점 6볼넷, OPS 1.600의 뛰어난 활약을 펼쳤다. 본선 1라운드 한국전에서는 연타석포를 터뜨리며 일본의 승리에 공헌한 바 있다. 스즈키는 현지 인터뷰에서 "무릎 부상이 처음이라 불안감이 있었는데, 검진 결과가 생각보다 나쁘지 않아 다행"이라고 말했다.


'OPS 1.600' WBC 맹타 1265억 타자, "후방 십자인대 손상…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 3회초 안타를 치고 기뻐하는 스즈키 세이야의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
카운셀 감독은 향후 캠프 일정을 통해 스즈키의 상태를 지켜본다는 생각. 그는 "완전히 쉬는 것보다는 조금씩 운동을 하는 게 도움이 될 수 있다. 붓기가 빠지면 좀 더 나아질 것"이라며 "향후 훈련 강도를 조절하게 하면서 상태를 지켜볼 것"이라고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.