"정말 죄송합니다" WBC 탈락 '석고대죄' 506억 거포, 소속팀 복귀 첫날 솔로포 "쾅!"

기사입력 2026-03-18 08:54


"정말 죄송합니다" WBC 탈락 '석고대죄' 506억 거포, 소속팀 복귀…
Chicago White Sox's Munetaka Murakami, of Japan, watches the flight of his two-run double against the Chicago Cubs during the fourth inning of a spring training baseball game Friday, Feb. 20, 2026, in Mesa, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박상경 기자] 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 미국 진출 후 첫 아치를 그렸다.

무라카미는 18일(한국시각) 미국 애리조나주 카멜백렌치에서 열린 애슬레틱스와의 시범경기에 4번 타자-1루수로 선발 출전해 세 번째 타석에서 솔로 홈런을 터뜨렸다. 앞선 두 타석 모두 범타로 물러났던 무라카미는 루이스 모랄레스와의 1B2S 승부에서 들어온 96.6마일(약 156㎞) 바깥쪽 직구를 걷어 올려 홈런으로 연결했다. 무라카미는 홈런을 확인한 뒤 오른손을 들어 보이며 만족감을 드러냈다. 4타수 1안타 1타점을 기록한 무라카미는 8회 대수비와 교체됐다. 화이트삭스는 이날 애슬레틱스에 6대4로 이겼다.


"정말 죄송합니다" WBC 탈락 '석고대죄' 506억 거포, 소속팀 복귀…
Imagn Images연합뉴스

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
무라카미는 지난 시즌을 마친 뒤 포스팅을 거쳐 화이트삭스와 2년 총액 3400만달러(약 506억원)에 계약했다. 이번 WBC에서는 일본 대표팀 중심 타선에서 역할이 기대됐다. 2023년 대회 준결승전 끝내기 2루타, 결승전 동점 솔로포 등 큰 무대에서 강한 인상을 남긴 점도 강하게 작용했다.

그러나 무라카미는 이번 WBC에서 부진했다. 5경기 타율 0.211, 출루율 0.286, 장타율 0.368에 그쳤다. 체코전에서 만루포를 쏘아 올린 게 그나마 인상적인 장면이었다. 일본이 베네수엘라에 패해 4강 진출에 실패하자 무라카미도 SNS 상으로 비난을 받았다.


"정말 죄송합니다" WBC 탈락 '석고대죄' 506억 거포, 소속팀 복귀…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 2회초 볼넷으로 진루하는 무라카미. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
결국 직접 고개를 숙여야 했다. 무라카미는 17일 자신의 SNS를 통해 "WBC 기간 응원해주신 많은 분들의 성원에 감사드린다. '팀 재팬'의 일원으로 훌륭한 선수, 코치진과 함께 싸울 수 있었던 것에 자랑스럽다"며 "팀에 아무런 힘이 되지 못해 정말 죄송하다. 더 노력하겠다"고 말했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.