'헬멧은 미국에 두고 온다' 아브레우, 5회 솔로포→2-0 리드, 베네수엘라, 사상 첫 우승에 한걸음 더

Venezuela Wilyer Abreu reacts after hitting a home run during the fifth inning in the championship game of the World Baseball Classic against the United States, Tuesday, March 17, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
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[스포츠조선 정현석 기자]베네수엘라가 미국 격파에 한걸음을 더 옮겼다.
아브레우가 론디포 파크를 절반으로 가르는 달아나는 솔로포를 날리며 격하게 환호했다.
베네수엘라는 18일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승전에서 강력한 마운드와 견고한 수비, 아브레우의 홈런포에 힘입어 6회까지 2-0으로 앞서가고 있다.
이번 결승전은 2회 연속 우승을 노리는 '종가' 미국과 사상 첫 우승에 도전하는 '남미의 강호' 베네수엘라의 맞대결로 화제를 모았다. 양국의 정치적 상황까지 맞물려 '마두로 매치'라는 수식어까지 나왔다.
결승전 답게 초반부터 팽팽한 투수전 양상으로 전개됐다. 베네수엘라는 좌완 선발 에두아르도 로드리게스의 눈부신 호투를 발판 삼아 리드를 잡았다. 로드리게스는 4⅓이닝 동안 1안타 1볼넷 무실점 역투로 5회 1사후 환호 속에 바자르도(⅔이닝 무실점)에게 마운드를 넘겼다. 베네수엘라는 6회부터 부토가 마운드를 이어받았다.
Mar 17, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela outfielder Wilyer Abreu (16) reacts after hitting a home run against the United States in the fifth inning during the 2026 World Baseball Classic Championship game at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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Mar 17, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela outfielder Wilyer Abreu (16) reacts after hitting a home run against the United States in the fifth inning during the 2026 World Baseball Classic Championship game at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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0-0의 균형은 3회에 깨졌다. 베네수엘라는 선두 페레즈가 우전안타로 출루한 뒤 1사 후 아쿠냐의 볼넷과 미국 선발 맥클레인의 폭투에 이은 가르시아의 희생플라이가 나오며 귀중한 선제점을 올렸다.
1-0 살얼음판 리드를 지키던 베네수엘라는 5회초 선두타자 아브레우가 맥클레인의 2구째 빠른공을 강타해 가운데 담장을 넘어가는 중월 솔로홈런으로 기세를 이어갔다. 1루를 돌며 홈런을 확인한 아브레우는 온몸을 흔들며 격한 환호 속에 헬멧이 벗겨지는 줄도 모른 채 홈을 밟고 동료들과 환호했다. 땅에 구른 헬멧은 미국 수비진에 방치하고 왔다.
미국은 '라이징 스타' 놀란 맥클레인을 선발로 앞세웠다. 맥린은 빠른공과 스위퍼 등 강력한 구위를 앞세워 베네수엘라 타선을 상대로 4⅔이닝 4안타 4탈삼진 2실점으로 역투한 뒤 5회 2사 후 켈러(1⅓이닝 무실점)에게 마운드를 넘겼다. 7회부터 베스트가 베네수엘라 타선에 맞서고 있다. 미국 타선은 베네수엘라의 견고한 수비에 막혀 5회까지 1안타로 침묵하고 있지만 종반 대반격을 노리고 있다.
8강 일본, 4강 이탈리아를 꺾고 기세를 탄 베네수엘라는 대회 내내 보여준 탄탄한 수비와 불펜진의 활약으로 미국의 반격을 틀어막고 사상 첫 우승을 이룬다는 각오다.